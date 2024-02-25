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陸夫妻欠巨款相約走絕路 妻子身亡丈夫竟反悔下場慘了

香港01／ 孫聖然
大陸黑龍江一對夫婦因欠下巨額債務便相約自殺，但妻子自殺身亡後丈夫反悔，最終被判刑15年。示意圖／ingimage
大陸黑龍江一對夫婦因欠下巨額債務便相約自殺，但妻子自殺身亡後丈夫反悔，最終被判刑15年。示意圖／ingimage

中國大陸黑龍江一對夫婦因欠下巨額債務，先後騙取7名被害人合共人民幣300多萬元（約新台幣1318萬元）以還債，其後見事情敗露便相約自殺，但妻子自殺身亡後丈夫反悔，最終被判刑15年。

據陸媒《法治日報》報導，大陸黑龍江一對夫婦大海（化名）和小娟（化名）因參與「黑彩」（非正規彩券）欠下巨額債務。為躲避債務，二人辦理了離婚手續，但繼續以夫妻名義生活。

為了償還債務，二人通過以某小區即將拆遷、拆遷後可獲得更大面積的房屋及款項為由，偽造虛假房產手續，先後騙取7名被害人共計人民幣300多萬元（約新台幣1318萬元）。不過事情很快敗露，大海和小娟不堪精神壓力，便產生自殺念頭，小娟提議採用注射胰島素方式相約自殺。二人通過網路查詢了注射劑量後，購買了胰島素、注射針頭、注射筆，隨後來到大陸吉林長春某賓館。

入住酒店後，二人並未即刻自殺，而是想再借彩票搏一搏，「咱們先買點彩票吧，萬一中獎了，就不用死了」，不過仍未中獎，於是二人寫下遺書。大海提出小娟先死後自己再自殺，而後小娟持續向體內注射數支胰島素，隔日中午開始嘔吐、下午死亡。

大海清理小娟的嘔吐物，後買回壽衣和高度白酒，為小娟擦拭身體、更換衣服。當晚，大海撥打了親屬電話告知此事，在極力勸說下，大海放棄自殺念頭，親屬趕到現場後向警方報案。

對於該宗案件，大陸吉林省長春市南關區人民法院認為，被告大海與小娟相約自殺，其陪同小娟購買胰島素、注射針管等物品，明確希望並放任小娟死亡，其在小娟死亡過程中，有救助義務卻始終沒有救助，屬於不作為的故意殺人，行為已構成故意殺人罪。

鑒於被告大海的犯罪行為社會危害性相對較小，主觀惡意和人身危險性相對較輕，應當認定為情節較輕。另外因被告大海明知他人報警在現場等待，屬於自首，可依法從輕處罰。

最終，法院以大海犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，併處罰金人民幣20萬元（約新台幣87萬元）；犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑15年，併處罰金人民幣20萬元。同時判處大海退賠7名被害人合共人民幣260多萬元（約新台幣1142萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》

詐騙 黑龍江

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