女董座勸女大生：30歲前結婚生子「完成歷史使命」 才不耽誤就業

中國大陸哈爾濱中央紅集團股份有限公司董事長欒芳日前演講時表示，女性應在30歲以前完成「歷史使命」，也就是結婚生子，這是為了讓女性在30歲後能心無旁騖地拚事業，否則會耽誤成長。此番言論遭到網友砲轟，網友怒嗆「把女人當牛馬了嗎？」

根據陸媒《搜狐》報導指出，欒芳日前在2024亞布力中國企業家論壇年會演講中表示，女性要在30歲之前結婚生子，完成「歷史使命」，30歲以後女性就能「出山」。

樂芳表示，女大學生到企業工作後，他們會先鼓勵她找對象結婚生子，「30歲之前要完成女同志的歷史使命，你的歷史使命是必須把孩子生下來」，她認為，女大生在讀書期間就可以找對象，甚至可以結婚生子，當大學畢業後，約24、25歲時就有兩、三個孩子了，30歲以後可以努力拚事業，中間不會再因家庭因素耽誤成長。

大陸網友不滿她的言論，紛紛砲轟「大學生生孩子，孩子跟她住宿舍？」、「一個女同志的歷史使命？就是生孩子？怎麼不讓你閨女生3個啊？」、「我就喜歡看她一本正經的胡說八道」、「然後呢？甩手掌櫃？管生不管養？」、「生了2個孩子，怎麼出山？誰照顧2孩子，長輩沒退休」、「她是把女人當牛馬了嗎？」

還有人狠酸「16歲就可以生孩子，生完了去上高中，上大學啥都不耽誤，不是更好」、「這個老太婆為什麼不多貢獻點歷史使命？」、「工作還沒有，生下來怎麼養？扯幾把蛋呢？」、「你身為企業家就要做到身體力行，單位只招女性，做到了就可以這麼說」、「女生沒有什麼歷史使命，過好自己的一生，健康快樂，一輩子就那麼點時間」。

中央紅集團成立於1995年，是一個連鎖超市品牌，經營精品男裝女裝、珠寶名表、化妝等業務。樂芳為集團董事長，有「創業老兵」之稱，今年已經73歲，她自稱因為失去父親，因此無法繼續求學，只好在17歲踏入職場，賺錢養家。