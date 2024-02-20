17歲少女誤喝防凍液！多器官衰竭陷命危 醫餵「5斤白酒」救回

有些化學液體無色無味，容易被民眾誤食飲用。中國大陸一名17歲少女日前就誤喝下汽車防凍液，被送醫時多重器官衰竭還陷入昏迷，而大陸未上市解毒藥，情況一度危急，所幸醫生搭配白酒制定治療方案，使少女病情逐漸好轉。

據《齊魯晚報》19日報導，大陸安徽省阜陽市人民醫院急診室在過年期間，收治一名陷入昏迷的17歲女高中生，少女的家長透露，她不小心喝下汽車防凍液，而醫生診斷後發現其多重器官功能衰竭，情況緊急。醫生表示，目前市面上大部分的防凍液主要成分是乙二醇，由於該成分無色無臭且有甜味，容易被民眾誤飲，進入人體內會迅速轉化為極具毒性的物質草酸。

報導指出，治療乙二醇中毒的「甲基吡唑」在大陸因為需求量少，所以沒有上市販售，醫生立即制定其他治療方案並搭配白酒，因為白酒的主要成分是乙醇，飲用後會和乙二醇產生「對抗」，而在一定程度上進行解毒，醫療團隊同時也持續採取血液淨化等措施。

治療期間，醫生透過鼻胃管灌食5斤的白酒，經過5天的搶救少女的病情逐漸好轉，並從加護病房轉出，她的家人為了感謝醫護人員，18日還帶著錦旗至醫院致意。對此，許多大陸網友紛紛留言，「為專業大膽的醫生按讚」、「醫生不只是厲害，還有擔當」、「勤儉節約雖然是美德，但用飲料瓶亂裝不可食用的物品真的很危險」。