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不只企業開工即停工 福建一私校開學前一天宣布倒閉

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福建一所私立學校開學前一天宣布倒閉，引發學生家長不滿。圖／取自瀟湘晨報
福建一所私立學校開學前一天宣布倒閉，引發學生家長不滿。圖／取自瀟湘晨報

大陸農年開工後就傳出不少企業「開工即停工」，湖南瀟湘晨報指出，福建一所私立學校也在開學前一天宣布倒閉，引發家長不滿。

報導稱，一段關於福建某中學突然「倒閉」、被學生家長圍堵的影片，19日在大陸網上流傳。爆料家長稱，事發學校是福建金橋學校，一年收費人民幣4萬元（約合新台幣17.6萬元）。一名家長稱，「今天開學才接到強制分流學生的通知，一年4萬都倒閉了……」。

報導指出，影片顯示，一名疑似校方的工作人員正在與聚集的家長溝通，多數家長質問「先說你是誰」，而對方一直繞開此問題，拒不回應。

據公開資料，福建金橋學校位於福州市閩侯縣，創辦於1994年，是一所經福州市教育局批準的私立民辦學校，目前在校學生達2,000多人，學校設有小學、初中、高中等分部。

瀟湘晨報查詢到，去年3月以來，福建金橋學校就多次被曝出「倒閉」的消息。今年2月2日，福建當地媒體曾報導該校強制分流學生的爭議。該校強制要求初一、初二年段的學生，分流到其它學校，引發不少家長不滿。

許多家長表示不願接受，擔心孩子分流後，不適應，成績會降下來。他們自發成立了一個200多人的維權群。

當時，閩侯縣教育局曾有工作人員曾出面協調，稱「分流的消息可能是一些不懷好意的人故意散播」，金橋中學的辦學情況比較複雜，但已經度過前一段最困難的時期，從去年9月開始，所有教師工資都是正常發放的。

瀟湘晨報記者19日多次撥打福建金橋學校電話，但都無人接聽。閩侯縣教育局的一名工作人員稱，單位已經有相關人員去現場協調處理。

大陸企業資訊系統「天眼查」的資料顯示，福州金橋學校涉及90多條司法案件，被起訴的案由涉及房屋租賃、民間借貸等等。2019年起，金橋學校分別被閩侯縣人民法院、杭州市富陽區人民法院、石獅市人民法院認定為「失信公司」。

教育局 福建

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