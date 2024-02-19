橙色寒潮預警 東北、兩湖將降溫20度

根據大陸氣象局消息，中央氣象台已將寒潮預警提升至橙色，也是寒潮預警的最高等級。

中新社報導，大陸中央氣象台預計，18日至22日，大陸大部地區自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，內蒙古、東北、湖北、湖南等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。此次寒潮天氣還將伴有大風和沙塵暴，中央氣象台同時發布大風藍色預警和沙塵暴藍色預警。

受寒潮影響，預計18日至22日，大陸大部地區平均氣溫普遍下降8至12℃，新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12至18℃，其中，內蒙古中東部、東北地區及湖北、湖南等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。

23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。

預計18日8時至19日8時，新疆南疆盆地東部、西藏中西部、青海南部、甘肅河西、內蒙古中西部、遼寧中西部等地將有5至6級、陣風7至8級的大風；渤海、渤海海峽、黃海北部海域、東海北部海域將有7至8級、陣風9至10級的大風。

受冷空氣大風影響，預計18日8時至19日8時，新疆東部和南疆盆地、內蒙古西部、甘肅南部、寧夏、陝西大部、山西西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，新疆南疆盆地西部和南部、寧夏北部、陝西北部局地有沙塵暴。