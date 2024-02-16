中華隊最有力後盾 海基會頒「感謝牌」予台商

去年世大運與杭州亞運舉辦期間，大陸台商扮演背後的無名英雄，透過賽事聯絡人制度，協處疑難雜症，為感謝台商付出，海基會董事長李大維16日在「2024大陸台商春節活動」上，特別頒發「感謝牌」給杭州台商協會榮譽會長周鮑華、成都台商協會會長高錦樂及廣州台商協會常務副會長周勇仁，感謝他們全力提供各項後勤支援與協助，也是中華台北代表團的最有力後盾。

李大維強調，因為各地台商協會的動員與台商會長的熱心協助，讓中華代表隊在賽事期間獲得充分的支持，海基會代表國人感謝台商朋友。

海基會副董事長兼秘書長邱垂正說，去年世大運與杭州亞運舉辦期間，中華代表隊表現良好，背後的無名英雄功不可沒。他舉例，杭州台協會長周鮑華扮演聯絡人的角色，協處所有大小事及各種疑難雜症，非常辛勞。

邱垂正說明，賽事聯絡人由當地台商會長擔任的制度，始於2010年廣州亞運，由時任廣州台協會長周勇仁擔任2010年廣州亞運聯絡人，樹立典範。

周鮑華表示，接待龐大代表隊難度很高，經過折衝協調，陸方給予最大通融與便利，甚至特別給中華代表隊一些禮遇，讓代表隊成員有家的感覺，看到代表隊受到良好對待，所有辛勞都忘記了。他期待，兩岸可以多進行體育文化交流，以杭州亞運會的成功融合為契機，相信在大家的團結之下，未來一定會有更好發展。