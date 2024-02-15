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慘！兄吸毒母揮霍父爛賭亡 男子逃離家被罵不孝 悲嘆︰岀生是錯誤

香港01／ 撰文：田中貴
男子被原生家庭壓得喘不過氣，感嘆自己的出生就是個錯誤。示意圖／ingimage
男子被原生家庭壓得喘不過氣，感嘆自己的出生就是個錯誤。示意圖／ingimage

出生的家庭沒法選擇，如果原生家庭背景複雜惡劣，也請不要氣餒！有港男在網上大嘆，父親多年來沉迷賭博，欠下多筆賭債後輕生；兄長亦同樣「爛賭」，甚至有不良嗜好，母親則是購物狂加上囤積症，家中垃圾多到可以頂上天花板，「家中只剩一條小路，還得側著身子，滿屋子都是蟑螂」。樓主形容客廳無桌無椅可用膳，母親甚至將兒子當作提款機，他不禁慨嘆「有時候覺得自己岀生開始就是一個錯」，最終兩度搬走，寧可跟女友劏房，卻遭親戚斥責不孝。網友紛紛安慰「真的好痛苦」、「成日情感勒索你，想你滿足他需求，但其實滿足得了多少」、「有時好辛苦，受不了真要分開的，不要見，冷靜下對大家都好」。

31歲樓主在「香港討論區」發文訴苦，稱父親30歲時已經沉迷賭博，用了10多年才還清債務，在政府工作直到55歲退休，由於公務員有一大筆退休金，所以都有長糧，每個月都有大約1.6萬元至1.9萬元，父親退休後駕駛計程車和做過保全，月入1.7萬元，但到60多歲時，父親再次染上賭癮，除了向10間財務公司借錢之外，更向親戚借了30多萬元，但轉頭又輸清光，樓主得知父親欠下不少債務，無奈自己收入只有1.6萬元，仍私底下借了數萬元給他還債，但父親最後鑽牛角尖上吊輕生。

樓主指母親是全職家庭主婦，但不會煮飯和打掃，「屋中垃圾多到上天花板，只剩條小路走路，滿屋都是小強，客廳無桌無椅吃飯」，父親生前被迫前往洗手間吃飯，父親年輕時還清賭債後，20年來將薪水9成給予妻子作家用，每月大約有3.5萬元，母親負責繳交4人房屋租金約4,000元，日日睡醒就去超市「狂買幾袋雜物」，又或是前往連鎖式室內遊樂場，夜晚才返家，「玩到1元都不剩」，家人試過清走數袋雜物，母親見狀即前往垃圾房取回物件。

母親最疼愛長子，即樓主的哥哥，無論哥哥做錯什麼事，母親都不會斥責，即使哥哥同樣沉迷賭博，而且有不良嗜好，母親都不會擺臉色，當哥哥邀請朋友或女友回家吃飯，母親都非常歡迎，加上哥哥前任女友家境不錯，日日上門過夜，「睡到我們幾個上午全上班還沒願意起床」，母親都沒有關係。

相反樓主自問沒有仼何不良嗜好，普通上班族一名，和女友交往約11年，對方生於普通家庭，「單純、肯工作又願意跟我共苦」，但偏偏不獲得母親歡心。有時候女友一星期數次前往樓主家中過夜，母親仍然非常介意，經常聲稱「到家裡又吃又住，是在幫別人養女啊？」。樓主父親過世後，母親向親戚指樓主女友「不會做人，知道家裡財務困難，都不知道要拿些錢來」，女友雖然明知被伯母說是非，但都沒有怨言。

後來哥哥因賭債而問樓主借了數萬元，但也沒有還，樓主眼見仍然和哥哥要睡上下格床，「對著臉呼吸」，所以20歲就決定搬走，和女友合住劏房，月租5,000多元。

父親去世後，樓主要支付殯葬費用，加上母親積欠數張信用卡卡數，於是「勸喻」樓主搬回家，但同時稱要付5,000元家用，樓主心軟下叫母親收拾好家中雜物，好讓他隔出1間房，母親當時答應。樓主搬返家同住3個月，當然有支付家用，但母親卻沒有兌現承諾，其朋友上門見狀明言連建築材料都無地方擺放，母親仍然拒絕收拾房子，反而購買新冷氣機，大約5,500元，並叫樓主埋單，樓主被迫照付，結果3個月用了2萬多元，形容「慘過岀去外面住」。

到最後樓主決定再次搬走，母親卻致電詢問他的租約何時完結，希望他再次搬回家，但卻要有6,000元家用，樓主反問是否可以間隔出屬於他的房間？家中是否有桌椅吃飯？無用雜物是否全部清走？但母親稱難以解決自身囤積症；樓主再問如果搬回去，但沒有清走雜物會如何？母親回答讓他再次搬走。面對家庭困境，其他親戚竟不斷致電樓主，認為他沒有照顧母親，行為實屬不孝。

樓主慨嘆自己對於母親而言，「就是只剩給給錢的作用」，父親過世後，由兒子代替「不停要給她錢揮霍」，完全沒有協助兒子計劃將來，樓主慨嘆「有時候覺得自己岀生開始就是一個錯」，形容「今生和他們只有血緣關係，能幫都幫了」，只慶幸女友對自己不離不棄，２人仍然幸福，樓主認為「要開始為自己打算，好好和女友計劃未來」。

網友紛紛安慰樓主加油，「對著這些人真的很痛苦」、「成日情感勒索你，想你滿足他需求，但其實滿足得了多少」、「有時好辛苦，受不了真要分開的，不要見，冷靜下對大家都好」、「希望你可以之後生活快樂」。

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文章授權轉載自《香港01》

扶養父母 賭博

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