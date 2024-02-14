來了就走不了的島！ 海南島出島機票價格暴漲 只剩破萬人民幣商務艙

農曆新年假期期間，不少大陸遊客藉此前往海南度假「避冬」，然而有部分遊客卻因為沒有提前購買三亞回程機票，在準備下單時才發現機票價格早已一路暴漲，甚至部分價格已突破萬元（人民幣，下同），在微博掀起熱議。有網友對此表示，泰國馬來西亞比三亞便宜多了，「海南從不虧待有錢人」，成了「來了就走不了的島」。

海南網報導，2月13日，海南省旅遊主管部門和省旅遊協會聯繫交通部門和有關航空公司後指出，由於2024年春運海南客流大增，整體年增長在30%以上，春節前進島和節中、節後出島機票均出現供不應求的情況，大年初四已到達出島客流高峰，預計客流高峰將持續至初十左右。

海南省旅遊主管部門和省旅遊協會表示，受市場供需關係影響，客流高峰期機票較為吃緊，初七前至大陸境內主要目的地城市的機票已基本售罄，剩餘的少量機票主要以高等艙位機票為主。數據顯示，部分航機票價格在萬元左右，主要是商務艙。

而為緩解運力吃緊的情形，海南省交通和旅遊業主管部門在春節前已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機，目前三亞的寬體機投入已佔21%，三亞鳳凰機場部分機位正在維修，從安全飛行角度考慮，增加運能也較為困難。為此，各航空司建議未提前購票的遊客避免從三亞這個熱門城市直飛，多數情況下，從海口、博鰲出發比直接從三亞出發更具可行性。也可以先從海口出發，到附近城市再轉機。

陸媒「頭條新聞」指出，春節前，「南下」旅遊大軍的一員李雲（化名）帶著家人計劃自駕到廣東徐聞港，搭乘跨海輪渡到達海口，然後在海南環島遊。而為了躲避擁堵，李雲一家選擇跟著導航沿著小徑前進，但很快就遭遇交通管制。

李雲稱，「路被封了，我們只能被迫掉頭走了10公里，這短短10公里我們走了24個小時」。此時的進港大道，已成了數千台車的「停車場」，車輛每小時僅能前行約100公尺，旅程因而變成「堵途」。

無獨有偶，1日從廣州自駕出發的陳真（化名）同樣遇到類似情形，在抵達廣東徐聞港時，就遇上塞車困境。當時跨海渡輪票務已開始吃緊，由於未提前購票，陳真只好重新規劃行程放棄自駕遊計劃，把汽車留在徐聞，改為坐飛機前往三亞。然而，進島困難，離島「更為不易」。

據攜程、飛豬等線上旅遊平台目前數據顯示，假期最後幾天，三亞飛往北京、上海、杭州等地的經濟艙機票均已售罄，只有少量單價超過1萬元（人民幣，下同）的商務艙。由海南始發前往全國各地的火車票亦售罄。

農曆春節假期將落幕，不少在三亞過春節的大陸遊客，已經開始焦慮因為未提前買回程機票，但機票價格已一路暴漲，甚至突破萬元人民幣。圖／取自澎湃新聞

此外，據「瓊州海峽渡輪管家」訂票系統，儘管該航線近期每日開行多達81班輪船，假期最後一天由海口前往徐聞港的輪船票均已售完。

不少大陸網友在微博上對此吐槽，「春節期間，海南成了來了就走不了的島」。還有人建議被困海南的遊客，可購買三亞到南韓首爾的機票，這條航線上的航班不少會在北京、上海轉機，在轉機時直接終止旅程，即便是商務艙，機票價格也僅約4千元。

另，海口市交通運輸及港航管理局發布港口春運數據，2月13日0時至24時瓊州海峽進出島合計顯示，航班278班年增13.5%；運輸旅客為16.96萬人年增27.1%；運輸車輛約3.78萬台，年增17.6%。其中，出島航班為157班，旅客約9.56萬人，車輛約2.09萬台；進島航班121班，旅客約7.4萬人，車輛約1.69萬台。

海口市交通運輸及港航管理局與海口市公安局交通警察支隊聯合提醒，截至2月14日12時，當日預約出島小車總數約1.84萬輛，已出島約8,400輛，待出島約1萬輛。