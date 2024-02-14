快訊

影／彰化百年古剎抽出國運下籤：龍虎相交在門前、黃金忽然變成鐵

PLG／情人節分手！林冠綸交出攻城獅總教練兵符

影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世衛：中國流感和禽流感混合感染沒新病例 H10N5人傳人機率低

中央社／ 香港14日電
中國一名老婦上月同時感染H3N2流感和H10N5禽流感後死亡。示意圖，圖為河北養雞場。（路透資料照片）
中國一名老婦上月同時感染H3N2流感和H10N5禽流感後死亡。示意圖，圖為河北養雞場。（路透資料照片）

中國一名老婦上月同時感染H3N2流感和H10N5禽流感後死亡，據報導，世界衛生組織對此表示，中國沒有發現新的疑似病例，而禽流感病毒人傳人的可能性低。

根據星島日報今天的報導，中國國家疾控局上月27日向世衛通報，浙江發現一宗H3N2與H10N5混合感染病例，患者身亡。

死者為女性，63歲，安徽宣城人，生前有多種基礎性疾病。去年11月30日，死者出現咳嗽、咽痛、發熱等症狀；12月2日因病情加重在當地醫療機構接受治療，其後轉至浙江省醫療機構住院治療，後因病情嚴重於12月16日死亡。

事發後，浙江、安徽兩省對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回顧性病例搜索，同期均未發現可疑病例。

專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N5病毒為禽源性，未具備有效的感染人的能力，此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。

據報導，世衛就此表示，經調查及檢測後，中國未發現新的疑似人類感染病例，而禽流感病毒亦不具備在人類之間持續傳播的能力，因此人傳人的可能性低。

H3N2 患者 流感病毒 疫情 禽流感

延伸閱讀

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

影／ 一家4口陸續罹患A型流感 因輕忽染疫症狀互相感染

嘉義縣擴編250萬元防堵禽流感 籌設防疫物資儲備中心

徽女混染禽流Ｈ10Ｎ5+流感死亡 專家：早期不隔絕恐釀災難

相關新聞

將打開萬米之下油氣寶庫！ 陸首口萬米科探井破9900公尺

大陸油氣探再有新突破！2月13日下午，大陸首口萬米（台稱公尺）科探井－深地塔科1井鑽探深度已突破9,900公尺，正向破萬...

世衛：中國流感和禽流感混合感染沒新病例 H10N5人傳人機率低

中國一名老婦上月同時感染H3N2流感和H10N5禽流感後死亡，據報導，世界衛生組織對此表示，中國沒有發現新的疑似病例，而...

杭州新聞台新年檔AI主播代班 形象、表情、聲音超逼真

「杭州新聞聯播」今年龍年新年期間來了兩位新主播小雨與小宇，他們在年初一和年初二的節目中登場，原來這兩位新主播是杭州文廣集...

首個上線無人機配送！「空投吃雞」 深圳肯德基啟動無人機外賣

深圳肯德基近日與美團無人機合作，成為首個上線無人機配送的西式速食品牌，顧客在深圳北站周邊HBC匯隆中心、鴻榮源天俊商圈和...

厲害！ 杭州小三生攢280萬壓歲錢 網：爺爺還缺孫女嗎

過新年，小朋友開心收紅包，家長群則忙曬娃收到的壓歲錢，總數少的有五、六百元，多的有五、六萬元，一名杭州女孩的媽媽發了一張...

中國將迎來龍年首波寒流 預計局部降溫逾18度

中國這兩天氣溫回暖但好景不常，預計17日至21日將迎來龍年首波寒流，局部地區的降溫可能超過攝氏18度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。