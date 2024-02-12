河南2孩困冰窟窿 保安嚴寒下救人 懂事女童說先救同伴：他比較小

河南信陽一個小區周三（7日）發生驚險一幕，一對年幼的孩子不慎被困人工湖的冰窟窿中，十萬火急之際，保安王樂無懼寒冬，脫掉外套下到冰水中將兩個孩子救起。值得一提的是，過程中，落水的女孩還讓王樂先去救同伴，因對方年齡小。

影片顯示，當時道路被未融化的冰雪覆蓋，湖面上的冰層破裂，2名落水的小孩只能趴在冰窟窿邊上哭喊，情況十分危急。這時，王樂正在作日常巡邏，聽到了人工湖方向傳來了呼救聲，於是迅速趕到，並踩碎冰面步入湖中，出盡全力把他們拉回了岸邊。

從孩子從落水到救出，僅用了幾分鐘的時間，而救人片段亦迅速在網上走紅，對於王樂的善舉，網民無一不讚。事後，王樂表示，當時冰面有近四厘米厚，落水的是2個家庭的孩子，自己見狀後沒有多，一心只想把小孩救上。值得一提的是，在施救過程中，落水女孩還拉着另一個小孩，對王樂說「先把他救過去，他特別小」，被網友大讚懂事。

周六（10日），事發地所屬社區工作人員表示，2個孩子身體並無大礙。

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文章授權轉載自《香港01》