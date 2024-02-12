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老闆請吃下午茶！墊錢被「反向抹零」少付57元 下屬委屈：該要回來？

香港01／ 撰文：桃樂斯

作為老闆或上司，既然決定「請客」就應該大方些吧！先前中國有女生無奈發文表示，她替老闆墊錢買下午茶給全部同事吃，共支付513元人民幣（約新台幣2236元），可惜向對方報銷時，只獲轉帳500元人民幣（約新台幣2180元）。面對「反向抹零」情況雖自覺吃虧，卻因天生內斂，不好意思向老闆追討。有網友就批評老闆小氣，「這點錢都抹，什麼格局啊」，也有人提醒樓主以此作教訓，「他愛抹零，我們愛湊整數，513說600、300說400」。

該打工仔在微博專頁「最佳蹲坑讀物」發文，無奈稱「老闆少給13塊」。事情起自她的老闆決定請吃下午茶，當時由她負責訂餐，並墊錢共513元人民幣。不過之後向老闆報銷時，對方只轉帳500元人民幣，即被「反向抹零」足足13元人民幣（約新台幣57元）。

樓主自稱是「I型人（性格內斂）」，雖然自覺不值，但又不好意思向對方追討。她苦言「原以為網路上很多這種事情都是段子（純屬搞笑），結果真讓我遇到了，大廠老闆怎麼也這樣啊」，又委屈詢問他人意見「該怎麼辦啊？」

樓主經歷引來網友批評老闆為人小家子氣，「給他推薦個眼科瞧瞧？」、「這點錢都抹，什麼格局啊」、「這種老闆是真沒見過，一般只給多不給少」、「我真的不懂，人家又要跑腿還要吃虧，人家又不是賣奶茶的，員工還要被迫抹零」；又揶揄「老闆：『奶茶店說喝不起別喝』」。

有留言則提醒樓主以此作教訓，以後記得要「報大數」，「他愛抹零，咱愛湊整（齊頭整數），513說600，300說400」，又或者拿公司物件抵消金額，「13就算了，拿個順手的釘書機或計算機，或垃圾袋什麼的回家」。但有人笑稱「以後領導要是經常請客喝奶茶也這麼抹零，那不得一天到晚從公司拿東西，哈哈哈」。

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文章授權轉載自《香港01》

下午茶 奶茶

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