過好年！公司豪發4億年終獎金 員工拿走43萬現金：數錢數到抽筋

公司發放億元年終獎金，還給員工在限定時間內任取，真的相當霸氣！河南有公司早前舉行年會時，向員工發放年終獎金，現場可見有大堆現金放在桌上，疊到如小山般高，據稱有超過1億元人民幣。員工可在規定時間內，「數多少拿多少」，時間限額分為1分鐘至15分鐘不等，當中有女員工一次拿走近10萬元人民幣（約43萬新台幣）。

綜合大陸媒體報道，河南礦場起重機有限公司早前舉行年會，場中有張50呎長桌，上面鋪上紅布，公司安排了一大堆全新的百元人民幣，全都鋪在桌上，當時公司高層還在喊話，「再拿500萬人民幣（約新台幣2185萬）來」。

公司的所有一線員工可參加數錢活動，時間限額分為1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘，以隨機抽取形式分配數錢時間，「數多少拿多少」，為確保公平公正，現場還準備了20多台的驗鈔機，核驗員工清數的金額。

活動開始前，員工已經擠在桌旁捲起衣袖激動地搓手，主持人宣布開始後，他們從桌上抓起一把錢，在手中放整齊後開始一張張去數，數清的錢放在自己面前。現場也準備了濕毛巾方便他們數錢。

當中有女員工一次過便拿走近9萬7800元人民幣 （約新台幣42萬），她表示「非常爽」。而另有男員工亦數了9萬5600人民幣，可是他沒達到預期，因原本希望可以拿走超過10萬元。還有員工說自己「數錢數到手抽筋」。

其實在去年年初，這公司便因年終獎發放形式成為熱話。2023年1月17日，公司年會將6100萬人民幣（約新台幣2億6609萬）現金在舞台兩側堆成小山，讓員工一捆捆般領取，那次有40名員工領取到現金獎金，其中獎金金額最高的是3名銷售部員工，每人各收到500萬人民幣（約新台幣2185萬）。

據報導該公司2004年成立「河南礦山助學基金會」，每年捐出100多萬人民幣，予所有考上大學的職工子女，直至大學畢業，至今已為社會捐資捐物超過億元。

河南有公司早前舉行年會，安排大堆全新的百元人民幣，全都鋪在桌上供員工任取。圖／網路照片 河南有公司早前舉行年會，安排大堆全新的百元人民幣，全都鋪在桌上供員工任取。圖／網路照片

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文章授權轉載自《香港01》