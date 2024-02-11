快訊

春節鬧哪齣？男和房東爆口角 開2桶瓦斯揚言輕生卻因太臭落跑

轎車衝入農田翻覆起火燃燒 駕駛爬出急逃被認出是「台語歌手」

好運龍總來！初二大樂透億元頭獎 春節大紅包中獎號碼出爐

拒向繼母拜年引怒火！狠父暴打18歲親兒 生母「1原因」選擇原諒

香港01／ 撰文：鄭寧
大陸一名男子不滿兒子不向繼母拜年，竟將他打到頭破血流示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
大陸一名男子不滿兒子不向繼母拜年，竟將他打到頭破血流示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

本月10日正值農曆年初一，大陸湖北恩施一名男子因18歲的兒子不願向繼母拜年，竟將親生子打到頭破血流。今（11）日，當地警方表示，已對該男子批評教育，雙方達成和解。

綜合大陸媒體報導，施暴的父親是當地一名教師，四年前與妻子離婚後，孩子與他一同生活。其後，他又娶了一任妻子，現任妻子婚後為其購入了一輛車子後，該男子便對她百依百順。

今年農曆初一，已年滿18歲的兒子拒絕與父親同去繼母娘家拜年，便獨自前往親生母親家中。父親得知此消息後大怒，竟前往前妻家中將兒子打得頭破血流。孩子身受重伤，緊急前往醫院治療。

現場影片中，前妻怒斥前夫，「為了一個女人，把我兒子打成這樣！」當地警方接獲報案後，趕到現場將男子帶回警局處理。

不過，該名前妻表示，前夫是位小學老師，報警後為了不留案底，只能原諒他。11日，當地派出所回應稱，雙方已達成和解，並對孩子父親批評教育。

網友也對此熱烈討論，「故意傷害批評教育？？」、「這應該開除公職吧？」、「這樣的老師必需開除！」、「為了不留案底…都不給孩子面子了，還要給他面子」、「自己的小孩都能打成這樣，還怎麼指望他會呵護別人家的孩子？」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

賠了夫人又折房！夫婦假離婚買屋 妻竟拒復合爆真相

新年禁忌2024｜年初一至初九19個習俗禁忌 犯一禁忌全年沒財運

文章授權轉載自《香港01》

前妻 娘家 家暴 拜年 教師 離婚

延伸閱讀

老夫妻退休開咖啡店圓夢 九年後「存款剩十分之一」養老生活變調

謝金河媽媽「台積電股票31年不賣」 全送孫輩驚人市值曝光

學生時代胖到85公斤！寫真偶像「1念頭」力拚甩肉 消風模樣超魅惑

認為龍不吉祥？「這國家」2024變蝸牛年 另類12生肖曝光

相關新聞

梅西被指「刻意辱華」 大陸網友氣炸湧微博留言：福克蘭群島是英國的

阿根廷足球明星梅西4日隨同美國邁阿密國際隊受邀與香港聯賽選手隊在香港展開一場表演賽，最終因故未下場比賽，因部分大陸民眾認...

當初高調找梅西代言…大陸這家快遞公司慘掃颱風尾 遭陸網遷怒抵制

梅西在2022卡達世界盃足球賽帶領阿根廷國家隊奪下「大力神盃」後，感動包括大陸球迷在內的全球球迷。大陸快遞業者「極兔速遞...

21歲未婚男自稱收養5歲女童惹議 警查明為吸引粉絲造假已行拘

近日，一名21歲未婚男子自稱收養了5歲孤兒女童，但有網友質疑他未符合國家規定的領養條件，且所謂的「孤兒」實際上只有3歲，父母均健在。經查，警方發現涉案男子為了博取關注、吸引粉絲而編造虛假信息；該男子已被行拘。

梅西未上場事件延燒 港前財長憂上升至政治層面恐影響香港名聲

儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。香港前財政司長曾俊華11日中午在個人臉書發文提醒，若事件上升至政治層面，...

大陸這個春節霸屏的 是這個減重100斤後亮麗登場的女星

今年農曆春節，大陸全網關注的人物無疑就是藝人賈玲。長久以來外界對賈玲的印象大概就是豐腴，身高166公分的她，體重最重曾經...

春節吸人潮！上海豫園燈會點燈40天 「山海經」主題招攬遊客

中國最大燈會之一的上海豫園燈會1月21日正式點燈，40天的展期以「山海經」故事為主題，春節期間吸引大量人潮，不少網紅到現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。