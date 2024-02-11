拒向繼母拜年引怒火！狠父暴打18歲親兒 生母「1原因」選擇原諒

本月10日正值農曆年初一，大陸湖北恩施一名男子因18歲的兒子不願向繼母拜年，竟將親生子打到頭破血流。今（11）日，當地警方表示，已對該男子批評教育，雙方達成和解。

綜合大陸媒體報導，施暴的父親是當地一名教師，四年前與妻子離婚後，孩子與他一同生活。其後，他又娶了一任妻子，現任妻子婚後為其購入了一輛車子後，該男子便對她百依百順。

今年農曆初一，已年滿18歲的兒子拒絕與父親同去繼母娘家拜年，便獨自前往親生母親家中。父親得知此消息後大怒，竟前往前妻家中將兒子打得頭破血流。孩子身受重伤，緊急前往醫院治療。

現場影片中，前妻怒斥前夫，「為了一個女人，把我兒子打成這樣！」當地警方接獲報案後，趕到現場將男子帶回警局處理。

不過，該名前妻表示，前夫是位小學老師，報警後為了不留案底，只能原諒他。11日，當地派出所回應稱，雙方已達成和解，並對孩子父親批評教育。

網友也對此熱烈討論，「故意傷害批評教育？？」、「這應該開除公職吧？」、「這樣的老師必需開除！」、「為了不留案底…都不給孩子面子了，還要給他面子」、「自己的小孩都能打成這樣，還怎麼指望他會呵護別人家的孩子？」。

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文章授權轉載自《香港01》