零用錢要壞壞來換…中年狼父染指15歲繼女 她還要求「女上男下」

香港一名中年繼父在15歲繼女兒向他索錢時，涉提出「陪他玩」利誘性交，繼女建議「女上男下」姿勢進行，方便她能「向上避開」。惟完事後繼父再把她推下床欲再性交但繼女成功逃脫。繼父早前經審訊後被裁定強姦罪不成立，但非法性交罪成。案件今（9日）在高等法院判刑。暫委法官游德康斥被告以繼父身份犯案，行為嚴重違反誠信，更是顛覆倫理，考慮到繼女兒亦有通過網聊賺錢，庭上的證供也與心理醫生說法有分歧，認為被告或在繼女兒影響下犯案，判他入獄2年9個月。

被告原被控兩項強姦罪均脫罪

被告MCC（53歲），否認兩項強姦罪、與16歲以下女童非法性交罪，以及一項非禮罪。經審訊後，他僅被裁定與16歲以下女童非法性交罪，即指他於2021至2022年間與15歲繼女的非法性交。

被告利用繼父掌握家中經濟的身份犯案

法官判刑指，被告和繼女年紀相差36歲，案發時利用其繼父的身份犯案，破壞了兩人之間的信任關係。雖然繼女曾指類似事件至少發生了10次，惟被告未因那些事情被控，故判刑時不會納入考慮。

嚴重違反誠信顛覆倫理

法官續指，被告罪成的只涉一次事件，其中不涉及使用暴力，或令繼女感到不適或受傷。繼女案發時15至16歲，被告的行為嚴重違反誠信，更是顛覆倫理。

繼女一直有陪客玩線上遊戲賺錢

法官又指，報告提到繼女一直有透過陪客人玩線上遊戲賺錢，更曾考慮發放裸照及泳衣照，惟她未有將上述情況告知心理醫生。另繼女庭上的證供與她向心理醫生的說法有分歧，如她向心理醫生指母親節當日，因拒絕為被告手淫而遭沒收手機，遂用利刃指向被告；庭上卻稱當日被告給了母親520元（約新台幣2086元），繼女見狀向被告索取金錢，惟被告卻要求性交，繼女最後未有同意。

對繼女是否患創傷後壓力症成疑

心理醫生撰寫創傷報告時，資料大部份建基於繼女的說法。法官考慮到繼女證供的可信性，認為她是否真的因本案患上創傷壓力症成疑。繼女母親作供時亦稱，相信被告無犯案，指被告及其母親經常斥責繼女，認為繼女或因而誣陷被告。

繼女男友會為繼女聯絡客人

法官最後指，本案在同類案件中非最壞情況，兩人是繼父女關係及年紀差距是案件最嚴重之處；繼女過去有透過網聊等賺錢，其男友更會協助聯絡客人。繼女亦承認案發時亦曾要求被告清洗下體等，認為被告有機會是在繼女影響下犯案，判他入獄2年9個月。

被告追著繼女並求再玩一次

控方案情指，繼女向被告要300元以讓她可和同學外出。被告要求「陪我玩」，並表明若繼女拒絕便不會給錢。繼女不情願下到被告房內，並提議用「女上男下」方式，繼女作供時解釋，這姿勢方便她能「向上避開」。惟被告之後把她推在床上，並嘗式再性交，繼女旋即踢開被告並離開房間。被告立刻追出去，並求她「再玩一下」，繼女拒絕，被告當天有給她300元（約新台幣1203元）。

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文章授權轉載自《香港01》