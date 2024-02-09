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天寒地凍阻礙返鄉路…數億大陸人回家過年 客流量遠超2019年

德國之聲／ 德國之聲
今年的農歷新年旅游旺季期間，中國中部和南部出現了多年來最糟糕的惡劣天氣，預計將影響數億人的返鄉之旅。（路透）
今年的農歷新年旅游旺季期間，中國中部和南部出現了多年來最糟糕的惡劣天氣，預計將影響數億人的返鄉之旅。（路透）

在一年一度的農歷新年前夕，中國於周五（2月9日）進入了旅行高峰期，全國各地的旅客擠上火車和飛機返鄉和家人團聚。

由於惡劣天氣威脅到數百萬返鄉旅客，中國增加了交通運力。據官方媒體報道，2月7日，全國鐵路加開旅客列車1873列，加開列車數量創出了新高。

本周早些時候雨雪冰凍天氣導致火車服務癱瘓，電力供應中斷，一些乘客在寒冷的火車上滯留數小時。

一些省份趕緊升級應急措施，清除讓數百條高速公路受阻的積雪；同時忙著清除電線和火車軌道上的積冰，並為飛機和機場跑道除冰。

客流量遠超2019年

在這場全球最繁忙的旅行期間，僅周三一天，中國全國鐵路就運送旅客1310萬人次。據官媒報道，這是春運以來首次單日客流超1300萬人次。

上海官媒《澎湃》報道，周五，上海各火車站預計將迎來47.5萬名旅客，比2019年同期增長61.7%。

該報稱，春運前兩周，上海鐵路網預計發送旅客717.09萬人次，超過2019年同期總量。

據報道，到2月7日，中國全國鐵路春運累計發送旅客1.56億人次，日均1200多萬人，同比增長62.9%。

長達八天的春節假期從周六正式開始，但許多旅客選擇提前回家過除夕。2023年是中國全面取消動態清零防疫政策的第一年。

今年的農歷新年旅游旺季期間，中國中部和南部出現了多年來最糟糕的惡劣天氣，預計將影響數億人的返鄉之旅。

2008年，中國中部和南部曾出現反常的寒冷天氣和冰風暴，造成至少129人死亡。當時交通混亂，數百萬人斷電斷水，回家之路舉步維艱。

中國氣象預報員預測，未來幾天大部分地區的氣溫將與季節正常水平持平。

（路透社）

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