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冰凍雨雪天氣將結束 陸氣象局示警：嚴防融雪融冰災害

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣自1月31日以來橫掃大陸，如今春節將至，雨雪冰凍天氣將結束，但大陸氣象單位提醒，需警覺融雪融冰可能引發的次生災害。（澎湃新聞）
入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣自1月31日以來橫掃大陸，如今春節將至，雨雪冰凍天氣將結束，但大陸氣象單位提醒，需警覺融雪融冰可能引發的次生災害。（澎湃新聞）

自1月31日以來，入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣橫掃中國大陸，中東部地區尤其受到影響，也讓春運受到影響。如今春節假期將至，大陸國家氣象中心副主任張恆德7日表示，上述雨雪天氣已趨於結束，但湖北、湖南、安徽等地需警覺氣溫升高融雪融冰可能引發的次生災害。

大陸氣象局7日召開2024年2月例行記者會，張恆德於會上作出上述表示。他表示，7日湖南貴州等地仍有雨雪冰凍天氣，江南、貴州、湖南、江西、浙江等地部分地區有降雪或凍雨，但規模較之前有所減弱，直到8日，此次降雪及冰凍天氣趨於結束。

大陸今年春假為2月10日至17日。張恆德指出，春假期間，全國無大規模雨雪冰凍及持續性霧、霾等災害性天氣。主要關注春節假日中後期中東部地區有強風降溫和陰雨雪天氣；黃淮及華南沿海有間歇性霧或霾天氣，需關注對春節交通出行、文化旅遊、能源供應等的影響。

歷經大規模雨雪冰凍天氣，張恆德強調，目前，湖北、湖南北部、安徽等地部分地區存在不同程度積雪、結冰，需警惕氣溫回升導致的融雪、融冰及降水可能引發的滑坡、崩塌等災害，以及戶外大跨度框架結構建築物、簡易大棚、設施農業棚架等的安全隱憂。

他並指出，14至17日，中東部地區有大範圍降溫，內蒙古東部、東北地區中北部等地有明顯降雪，江漢、江南等地有降雨，雨雪期間能見度低、地面濕滑，易導致交通擁堵或事故。同時，東部海域需注意防範大風對航運及涉島旅遊的影響。

張恆德還提到華北、黃淮等地將出現霧霾，華北西部及四川、雲南等地部分地區森林則需防範火災發生。華南沿海需關注大霧對海運、沿海旅遊的影響。

中東 降雪

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