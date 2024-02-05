感動！老翁上扶手電梯不慎摔倒 女生奮力援救 摔倒後做人肉墊背

好人好事！近日南京1名女子使用扶手電梯時，見到前方1名老翁失平衡將要倒下，她即時用全身力量從後支撐老翁，想攙扶他站好。然而，老翁仍不可避免地倒下，連帶女子也不支跌倒。其間，女子英勇地以身作盾，墊在老翁身下護其周全，自己卻擦傷了背部。所幸在地鐵執勤的輔警及時趕到停下電梯，救了他們。事後，南京市見義勇為基金會頒發獎金給女子，表揚她捨己救人精神。

綜合中國大陸媒體報導，事發於1月16日下午，南京地鐵天隆寺站內，30歲卞女士正準備使用扶手電梯，在她前方是1位拉着手拉車的老翁。老翁上扶手電梯後突然失去平衡，眼見就要向後倒下，卞女士眼明手快，即時大步上前用身體撐住老翁，希望幫他站穩。然而，電梯持續運行，老翁雖即時丟開手拉車並抓住扶手，但向後跌下的速度未減，卞女士只能用盡全身力氣撐住他，最終卻不幸一同跌倒梯級之上。

從流傳的影片可見，卞女士隨着電梯運作撐着老翁倒行7步，不過老翁始終未能站起，只能靠卞女士及扶手支撐其體重。而卞女士堅持了10多秒，最終體力難支，與老翁一同倒下，背部着地。卞女士跌倒前以自身墊在老翁身下，成功保護了老翁免受傷害，但她自己卻以頭下腳上的姿勢倒在梯級上，情況危急。所幸有地鐵巡防人員聽到呼救聲趕到現場，並即時按下緊急停止按鈕，將扶手電梯停下。

後來經過檢查，老翁因為全程受到卞女士保護，加上跌倒時卞女士在其身下墊著起了緩衝作用，因此並沒受傷；而卞女士因為倒下時仍一心保護老翁，因此背部有輕微擦傷。

巧合的是，事發日其實是卞女士30歲生日。卞女士回想當日的細節時，也感到心有餘悸，因為她力量不大，情況其實相當危險，所幸有地鐵執勤輔警及時趕到停下電梯，因此她感恩表示「我幫了老人，警察救了我，這也許就是最好的生日禮物」。

事件在網上引起不少迴響，不少網友被卞女士善良勇敢的精神感動，「這真的是救人一命了，致敬」、「臨危不懼，捨己救人」、「這種情況能支撐7步近20個階梯很不容易，拼全力了，身體素質協調性挺棒的」、「感謝這位勇敢的女士」。

南京市見義勇為基金會亦留意到卞女士善舉，故於1月26日上午派工作人員前往卞女士工作的公司，向其頒發見義勇為專項獎金。

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文章授權轉載自《香港01》