4預警齊發 陸春運遇15年最強雨雪

高達九十億人次移動的大陸春運正遇上十五年來最強雨雪，華中、華東多個省分陸空交通大受影響，多列次高鐵停駛、飛機停飛，有人滯留車上五個多小時，「沒有暖氣，冷得發抖」。湖北、安徽情況嚴重，武當山等多景區關閉，大陸應急管理部緊急向當地調撥救災物資。大陸氣象局預估，五日中東部大範圍雨雪冰凍天氣持續，而由於南方暖濕氣流較活躍，南方地區大範圍雨雪天氣將持續到除夕前。

自一月底起，大陸遇上二○○九年以來冬季最強雨雪冰凍天氣。至二月三日，大陸中東部大範圍雨雪天氣進入最強時段，港媒形容，九十億人次的春運，遇上十五年來最複雜的春運天氣。

大陸氣象局昨罕見一連發出大風藍色預警、大霧黃色預警、暴雪橙色預警和冰凍橙色預警等四個預警，預計四至五日，貴州、湖南、湖北、江西、安徽等地區有凍雨；安徽、江蘇、山東等地區有暴雪。北方降雪在後天可望結束，南方大範圍雨雪將持續到除夕前。

截至昨晚，包括山西、內蒙古、江蘇、安徽、河南、湖北、湖南、重慶等十六省區市共封閉路段二一○個，涉及九十一條高速公路，累計里程一萬三八三一公里，共關閉收費站一六六五個。

上海鐵路局稱至少卅九趟列車停駛。麥女士抱怨，從湖北荊州搭高鐵前往漢口，中途停駛長達五個多小時，車內暖氣斷供，全車旅客冷得發抖。不到兩小時的路程花了十五個小時才到。

宜昌三峽機場多航班取消，乘客整晚滯留。丁女士說，機場稱跑道積雪未清除，不確定幾點能飛。南方航空有航班長時間延誤，有乘客滯留在飛機內近六個小時，還有乘客呼吸困難致電求救。