福建龍岩櫻花節開幕 促兩岸文旅交流

作為大陸重要的櫻花觀賞地，福建龍岩市2024年櫻花文化旅遊節暨漳平市第十三屆櫻花文化旅遊節於2日開幕，為期一個半月，其中包括由台商經營的台品櫻花茶園，並舉辦海峽兩岸美術家共創「大陸阿里山」長軸卷創作及展示、永福台灣街開街暨兩岸美食嘉年華、沉浸式夜遊永福櫻花園、漳台非遺過大年等活動，在推動彰平櫻花文旅的同時，促進兩岸交流。

福建龍岩市2024年櫻花文化旅遊節暨漳平市第十三屆櫻花文化旅遊節開幕式，於2日在漳平市永福鎮台緣山莊舉行。福建省政協副主席阮詩瑋、海峽兩岸茶葉交流協會會長林鍾樂等出席。

福建省省文旅廳副廳長吳新斌表示，下一步，將持續打響「海絲起點清新福建」品牌，推動文旅資源大省向文旅經濟強省轉變，讓山海之美與人文之韻更好地為發展增光添彩，為百姓造福添福，努力開創福建文旅高品質發展新局面，更滿足人民對精神文化生活新期待。

龍岩副市長詹崇仁說，龍岩正致力打造古田紅色遊、永定土樓遊、長汀古城遊、丹霞溫泉遊、休閒生態遊五大文旅品牌，每條路線都各具特色，美不勝收。永福櫻花規模大陸全國最大、時令全國最佳、景觀全國最美。