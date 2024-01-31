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海南中東航線 首次開通
海南海口美蘭國際機場表示，海口至阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比航線30日開通，這是海南省首條通往中東的國際航線。 中新社報導，該航線由海南航空運營，每周二、周六執飛。海口往阿布達比的HU763航班2:30起飛，預計7:25抵阿布達比；阿布達比返海口的HU764航班17:40起飛，預計次日5:00落地海口，以上均為當地時間。
來自吉林的巨東升說，航線開通為出境遊提供便利，此次他與老伴報名7天6夜的阿聯酋遊，感受中東文化。 海南機場集團總裁楊小濱表示，2023年以來，海南恢復和新開境外客貨運航線50條。2024年，海南計畫恢復境外航線達66條，爭取第七航權客運航線在今年上半年取得突破。第七航權又被稱為完全第三國運輸權，指某國或地區的航空公司完全在其本國或地區領域外經營獨立航線，在境外兩國或地區間有載運客貨的權利。
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