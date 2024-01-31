快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南中東航線 首次開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南海口美蘭國際機場表示，海口至阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比航線30日開通，這是海南省首條通往中東的國際航線。     　中新社報導，該航線由海南航空運營，每周二、周六執飛。海口往阿布達比的HU763航班2:30起飛，預計7:25抵阿布達比；阿布達比返海口的HU764航班17:40起飛，預計次日5:00落地海口，以上均為當地時間。

來自吉林的巨東升說，航線開通為出境遊提供便利，此次他與老伴報名7天6夜的阿聯酋遊，感受中東文化。 　海南機場集團總裁楊小濱表示，2023年以來，海南恢復和新開境外客貨運航線50條。2024年，海南計畫恢復境外航線達66條，爭取第七航權客運航線在今年上半年取得突破。第七航權又被稱為完全第三國運輸權，指某國或地區的航空公司完全在其本國或地區領域外經營獨立航線，在境外兩國或地區間有載運客貨的權利。

航線 南機場 阿聯酋

延伸閱讀

海南自貿港 優化軟環境

海南廢礦坑 變身農業園區

老闆喊「人家怕狗」拉拉默默走進廁所「自己關上門」一臉委屈：這樣就不會嚇到了

稱「日本地震報應」 海南主播停職反漲粉到800多萬

相關新聞

北京姑娘 重現胡同好味道

「2024北京米其林榜單」不久前揭曉，27歲的北京姑娘李展旭拿下「年輕廚師」大獎。作為曲廊院的主廚，李展旭坦言，最難忘的...

海南中東航線 首次開通

海南海口美蘭國際機場表示，海口至阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比航線30日開通，這是海南省首條通往中東的國際航線。 ...

不堪監管騷擾 江蘇民企懸賞百萬人民幣徵官員違法線索

中共強調今年要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大之際，江蘇一家民企近日公開懸賞人民幣100萬元（約新台幣440萬...

暴雪加凍雨 陸中東部將迎2008年來最複雜春運天氣

中國天氣網指出，大陸中東部地區自31日起，將遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，這也將是2008年以來最「複雜...

吉林機器人大賽 長白山下5千青少年對決

位在長白山下的吉林省白山市撫松縣機場候機大廳正在舉辦2023世界機器人大賽總決賽。大廳內，大陸各地5000多名青少年帶著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。