中國前田徑協會主席于洪臣認罪 受賄近億元
中國足壇貪腐案審訊步入第2天，中國田徑協會前主席于洪臣被控受賄人民幣2254萬元（約新台幣9910萬元），他今天當庭認罪，法庭將擇期宣判。
綜合陸媒報導，湖北省黃石市中級人民法院30日審理于洪臣受賄一案，他涉嫌先後利用擔任國家體育總局足球運動管理中心副主任、中超聯賽有限責任公司董事長、中國足球協會副主席、黨委書記等職務，為相關單位和個人在公司經營、聯賽晉級、職務競聘等事項上提供幫助。
自2010年4月至2023年2月，于洪臣非法收受他人財物共計折合2254萬餘元，其中350萬元尚未實際取得。檢察機關提請以受賄罪追究刑事責任。
據報導，于洪臣當庭認罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。
中國足壇反腐案審訊29日展開，中國足球協會前主席陳戌源當天認罪受賄8103萬餘元。
于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調往足協工作，曾任中國足協副主席。
據陸媒報導，諷刺的是，于洪臣還是中國足球上一批「反賭掃黑」的親歷者。
2010年，中國足協前副主席南勇被捕後，于洪臣曾菁說：「這是發生在我們身邊的最為深刻的警示教育，這些行業最高領導者所犯錯誤確實讓人痛心。我覺得出現這種問題既與個人修養、學習有關，也同相應的制度監管有關。我希望藉此機會，每一個足球行業的人都能深刻反省，認識到自身不足。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言