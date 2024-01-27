香江風情／香港垃圾 惹出苦惱

聯合報／ 香港特派員李春
香港垃圾徵費將於4月1日起實施，特首李家超16日表示，政府會通過宣傳及不同政策配合，確保減少混亂。 （中通社）
香港垃圾徵費將於4月1日起實施，特首李家超16日表示，政府會通過宣傳及不同政策配合，確保減少混亂。 （中通社）

香港最近苦惱垃圾處理問題，討論多年的垃圾處理改革一拖再拖，本來決定四月起以售賣垃圾袋的方式來處理，臨時又因太多香港人說太苦惱而新決定押後到八月，收費處理的時間押後，售賣垃圾袋按既定時間來，於是昨天一月二十六日，是香港歷史上首次售賣垃圾袋之日，誰料賣袋也有故事。

港府去年最後一季說要實施垃圾收費處理，過去一段時間，香港人開始「恐慌性斷捨離」，一時屋邨、街道的垃圾站都垃圾成山，成香港一景。與之伴隨的是垃圾處理人員特別是阿嬸們累得受不了，辭工成潮。居民屋邨又因處理不及，提出要調升樓宇管理費，加上餐廳酒樓的老闆們說垃圾處理增加了成本，威脅不排除會轉嫁給食客，引來新的抱怨。

香港人多地窄，垃圾成山從來都是問題。環保署去年底公布「香港固體廢物監察報告」，說香港棄置於堆填區的都市固體廢物量為四百一十五萬公噸，平均每日為一萬一千多公噸。而以去年論，人均每日棄置垃圾為一點五三公斤，是香港主權移交以來新高。

香港垃圾處理主要辦法是往堆填區裡扔，然後再填埋造地。香港有些豪宅其實就起在垃圾填埋場旁。垃圾填埋不及，分類處理又不及台灣、日韓那麼被廣為接受，港府最後的辦法就是垃圾袋收費，裝多少看那袋多大收取袋錢。

原本以為這麼一來垃圾處理就可走上坦途，誰料港府還沒開始賣袋，大陸電商平台、香港的拍賣網站，就都有了香港垃圾袋的仿冒品。昨天首賣垃圾袋，反應十分冷清，有媒體記者稱早上開賣到下午三點還一個都沒有賣出，蹲守的記者掏錢成了第一個買家。

不過香港也有先天下之憂而憂者，香港一個連鎖酒樓的行政總裁黃傑龍，就在垃圾袋開售還冷下，宣布開始垃圾收費後，每月給全職員工送十五個十公升的政府收費垃圾袋，一送兩年，要解員工的後顧之憂。

但像黃老闆這樣的人不多，有專欄作家說香港在垃圾處理上落後台灣二十年，盼望香港何時夜色中聽到「給愛麗絲」或「少女的祈禱」，垃圾車施施而來，那就跟台北一樣浪漫了。

香港 廢物 垃圾車

延伸閱讀

影／台中男跌坐台灣大道快車道 用路人險錯判垃圾袋輾過

李家超：香港國安威脅加劇 23條立法加速

香港前支會副主席鄒幸彤六四集會案 終院推翻無罪判決

港府將設立「應變反駁隊」 反擊敵對網宣

相關新聞

陸40天春運啟動 預計達90億人次

中國大陸龍年「春運」昨天啟動，至三月五日共四十天，大陸交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的九十億人次，其中，鐵路...

香江風情／香港垃圾 惹出苦惱

香港最近苦惱垃圾處理問題，討論多年的垃圾處理改革一拖再拖，本來決定四月起以售賣垃圾袋的方式來處理，臨時又因太多香港人說太...

大陸春運啟動！金廈「小三通」開啟春運模式 客流預計超過10萬人

大陸春運今（26）日正式啟動，兩岸「小三通」金廈航線亦正式開啟「春運模式」。今年春運期間預計每日有16班、合計共有640...

每10分鐘查房一次！河南濮陽令寄宿學校徹夜駐守 陸網酸：三分鐘熱度

中國河南省方城縣英才學校一間宿舍19日深夜發生火災造成13死1傷慘劇後，河南濮陽縣下令所有寄宿學校，必須在夜間安排1人駐...

紙張比例都照搬 大陸博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

微博有30.6萬粉絲的四川書畫博主鍾大椿稱，自己原創的四幅書畫作品，被吉林畫家、國家一級美術師石桂艷抄襲，並對外出售。

山東臭水溝撈出8箱被盜茅台 網笑：醬香型水溝？

隨著茅台酒的價值水漲船高，近年來偷盜茅台的相關案件屢見不鮮。日前在山東一起偷了茅台酒後卻扔進臭水溝的事件，在網上成為熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。