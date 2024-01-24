大陸華南多地發低溫藍色預警 湖南暴雪逾萬人受災

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
四川瀘定電力公司人員冒著酷寒上山以望遠鏡觀察輸電線路覆冰情況，以確保電力供應正常。（中新社）
四川瀘定電力公司人員冒著酷寒上山以望遠鏡觀察輸電線路覆冰情況，以確保電力供應正常。（中新社）

據央視網報導，年首個寒潮繼續影響中國南方，中央氣象台24日繼續發佈低溫藍色預警，預計24日至25日，貴州、湖南中南部、江西中南部、浙江中南部、福建、廣東、廣西東部等地最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上。湖南省會長沙市則出現暴雪，多人一氧化碳中毒。

報導稱，貴州中東部、湖南中部、江西中南部、浙江南部、福建西部、廣東西南部、廣西東南部等地的部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線位於廣西北部、廣東北部一帶。

湖南21日起出現暴雪，在暴雪下有逾萬人受災。據湖南低溫雨雪冰凍災害緊急指揮部消息，湖南全省性暴雪目前已造成該省1萬餘人不同程度地受災，農作物受災也有4,800公頃。交通、電力、通訊等基礎設施遭到嚴重破壞。

據湖南氣象紀錄顯示，22日7時至23日7時，湘中、湘南出現大到暴雪，長沙（瀏陽）、株洲（醴陵、茶陵）等13個縣市區出現大暴雪，郴州（北湖區）、株洲（荷塘區）出現大暴雪；全省23個縣市區超過10厘米積雪，荷塘區、新化、漣源、婁星區、湘江新區、湘鄉6個縣市區超過20公分，最大為新化29公分，平了當地歷史記錄。

受強冷空氣影響，湖南全省普降大雪，長沙、株洲、婁底等地出現暴雪，21個縣市區出現大暴雪，部分群眾生產生活受到影響。 湖南省、江西省和貴州省都已啟動低溫雨雪冰凍災害緊急應變。

大陸氣象專家提醒，南方地區這次降雪範圍較大，積雪深度較深，需及時清理積雪，民眾外出時還需注意道路濕滑、能見度較差等對交通出行的不利影響。 預計未來3天中國大部地區氣溫偏低，西南地區及西藏等地多陰雨雪天氣。

大陸南方多地近日都出現暴雪寒潮天氣，圖為22日湖南長沙交警在寒風中指揮交通。（新華社）
大陸南方多地近日都出現暴雪寒潮天氣，圖為22日湖南長沙交警在寒風中指揮交通。（新華社）

暴雪 氣溫 廣東

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