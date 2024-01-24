大陸華南多地發低溫藍色預警 湖南暴雪逾萬人受災
據央視網報導，年首個寒潮繼續影響中國南方，中央氣象台24日繼續發佈低溫藍色預警，預計24日至25日，貴州、湖南中南部、江西中南部、浙江中南部、福建、廣東、廣西東部等地最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上。湖南省會長沙市則出現暴雪，多人一氧化碳中毒。
報導稱，貴州中東部、湖南中部、江西中南部、浙江南部、福建西部、廣東西南部、廣西東南部等地的部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線位於廣西北部、廣東北部一帶。
湖南21日起出現暴雪，在暴雪下有逾萬人受災。據湖南低溫雨雪冰凍災害緊急指揮部消息，湖南全省性暴雪目前已造成該省1萬餘人不同程度地受災，農作物受災也有4,800公頃。交通、電力、通訊等基礎設施遭到嚴重破壞。
據湖南氣象紀錄顯示，22日7時至23日7時，湘中、湘南出現大到暴雪，長沙（瀏陽）、株洲（醴陵、茶陵）等13個縣市區出現大暴雪，郴州（北湖區）、株洲（荷塘區）出現大暴雪；全省23個縣市區超過10厘米積雪，荷塘區、新化、漣源、婁星區、湘江新區、湘鄉6個縣市區超過20公分，最大為新化29公分，平了當地歷史記錄。
受強冷空氣影響，湖南全省普降大雪，長沙、株洲、婁底等地出現暴雪，21個縣市區出現大暴雪，部分群眾生產生活受到影響。 湖南省、江西省和貴州省都已啟動低溫雨雪冰凍災害緊急應變。
大陸氣象專家提醒，南方地區這次降雪範圍較大，積雪深度較深，需及時清理積雪，民眾外出時還需注意道路濕滑、能見度較差等對交通出行的不利影響。 預計未來3天中國大部地區氣溫偏低，西南地區及西藏等地多陰雨雪天氣。
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