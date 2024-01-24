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文旅激情碰撞 德陽燈會下月開燈

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽燈會歷來就有「四川燈會，川西看德陽」盛譽，圖為燈組效果圖。圖／本報四川德陽傳真
德陽燈會歷來就有「四川燈會，川西看德陽」盛譽，圖為燈組效果圖。圖／本報四川德陽傳真

2024第十五屆德陽燈會，將於2月2日至3月9日在四川省德陽市舉行。本屆燈會以「龍騰盛世·璀璨德陽」為主題，將搭建起一個文旅激情碰撞的春節舞台。

德陽燈會歷來就有「四川燈會，川西看德陽」盛譽，承載著一代代四川人的青春和回憶。1995年，首屆德陽燈會舉行；1996年，德陽燈會以一條長68米、會「遊動」的玄珠龍名登吉尼斯世界紀錄；2001年，德陽燈會首開南國「冰燈」先河，驚喜川西……。據了解，本屆燈會占地800畝，共60餘組大型主題燈組，1000餘組氛圍燈組，以三星堆文化、傳統年俗、現代光雕等特色為依託，在燈組設計方面匯集了眾多巧思妙想，巨龍、三星堆、大鯤、星河、十二生肖，以及德陽的山川、建築、人物、花草等元素，將傳統文化與現代科技完美結合，讓遊客在欣賞燈彩之餘，深入體驗德陽的文化魅力。

本屆德陽燈會以傳統技藝和城市光雕等前沿科技為載體，將傳統花燈元素與互動多媒體的「形、色、聲、光、動」相互碰撞，從地面、樓體、空中立體打造滿目燈火盛宴。燈會期間，精彩活動全天候恭迎遊客，將設置點燈儀式、漢服及卡通人物巡遊、古堡之夢情景劇等數十項新春遊園主題活動，滿足不同年齡段受眾需求。目前，燈會各項籌備工作正在全力推進中。

燈會 卡通 尼斯

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