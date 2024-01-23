快訊

入冬最強寒流持續發威！中部以北防5度低溫 氣象署曝周三降雪機率

為何轉挺韓江配？傅崐萁親揭實情 因為看到韓國瑜「這反應」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復旦聯手同濟 啟動共享通識教育課程

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海復旦大學。記者林宸誼／攝影
上海復旦大學。記者林宸誼／攝影

上海復旦大學與同濟大學日前宣布建立全面深入的戰略合作夥伴關係。兩校將在人才培養、學科建設、科學研究、成果轉化等方面開展實質性合作，合力打造校際合作新典範。會上啟動了復旦—同濟國際暑期學校、復旦—同濟共享本科優質通識教育課程專案。

光明日報導，2024年，復旦大學將與同濟大學充分結合兩校學科優勢，共同舉辦新一屆暑期國際學校。復旦將遴選2到4個人文社科專業和理科專業，同濟將遴選2到4個工科專業，聯合引進國際頂尖師資，面向全球招生，吸引更多優秀人才相聚復旦和同濟。

以此為起點，兩校未來還將進一步推動研究生課程資源、培養經驗以及課程建設評價專家資源分享。

為進一步打通教學資源，促進復旦、同濟的學術和學生交流，兩校還將啟動本科階段的優質課程共享互選，深化本科階段跨學科大平台建設，加大課程資源分享力度和規模。

復旦在通識核心課程中推出10門課程向同濟學生開放，涉及經典傳統、哲學批判、文明互鑑、現代社會、科學技術等方面課程。同濟將重點打造的工程能力與創新思維、社會發展與國際視野、科學探索與生命關懷等方面的10門通識課程向復旦學生開放。該專案從2024年春季學期啟動。

兩校還將進一步探索人才培養新模式，例如邀請友校教師親臨本校授課、共享教學實踐基地等。

復旦大學 教師

延伸閱讀

雲南高一數學女英才 保送清華大學「本碩博連讀」

港高才通5萬宗獲批 復旦校友近2000人

學霸博士淪落紐約街頭16年！人生一手好牌被打爛 昔日同窗曝：賭到破產、精神失常

去年千萬畢生競爭潮 復旦調查：學士直接就業不到兩成

相關新聞

「寧在BMW裡哭」大陸拜金女星 閃婚半年後落如此下場

曾在大陸婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾日前發文稱，自...

復旦聯手同濟 啟動共享通識教育課程

上海復旦大學與同濟大學日前宣布建立全面深入的戰略合作夥伴關係。兩校將在人才培養、學科建設、科學研究、成果轉化等方面開展實...

茅台、瑞幸聯名「醬香巧克力」不火了 1杯168元不見排隊

貴州茅台與瑞幸咖啡日前宣布雙方將再次合作，新品「龍年醬香巧克力」22日上市。瑞幸在新浪官方微博發布這項訊息後，瞬即吸引眾...

山西「村晚」直播…老鼠娶親等非遺技藝上陣 800萬人線上看

農曆臘月初十，山西省臨汾市堯都區劉村鎮泊莊村的大戲台前，人頭攢動，鑼鼓、舞龍、嗩吶…各種鄉村非遺技藝在戲台上輪番展示，現...

雲南昭通土石流活埋47人 石頭屋壓住村民、鏟車撬不動

雲南省昭通市鎮雄縣涼水村昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋，鎮雄縣縣長楊緒春23日凌晨召開記者會稱，現場搜救...

寒流南下氣溫觸底 廣東暴雪掛230個寒冷信號

今年首場寒流南下，在中央氣象台發布寒流、暴雪、大風三大預警後，廣東省230個寒冷預警信號生效，部分地區有大到暴雪（10至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。