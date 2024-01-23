復旦聯手同濟 啟動共享通識教育課程

上海復旦大學與同濟大學日前宣布建立全面深入的戰略合作夥伴關係。兩校將在人才培養、學科建設、科學研究、成果轉化等方面開展實質性合作，合力打造校際合作新典範。會上啟動了復旦—同濟國際暑期學校、復旦—同濟共享本科優質通識教育課程專案。

光明日報導，2024年，復旦大學將與同濟大學充分結合兩校學科優勢，共同舉辦新一屆暑期國際學校。復旦將遴選2到4個人文社科專業和理科專業，同濟將遴選2到4個工科專業，聯合引進國際頂尖師資，面向全球招生，吸引更多優秀人才相聚復旦和同濟。

以此為起點，兩校未來還將進一步推動研究生課程資源、培養經驗以及課程建設評價專家資源分享。

為進一步打通教學資源，促進復旦、同濟的學術和學生交流，兩校還將啟動本科階段的優質課程共享互選，深化本科階段跨學科大平台建設，加大課程資源分享力度和規模。

復旦在通識核心課程中推出10門課程向同濟學生開放，涉及經典傳統、哲學批判、文明互鑑、現代社會、科學技術等方面課程。同濟將重點打造的工程能力與創新思維、社會發展與國際視野、科學探索與生命關懷等方面的10門通識課程向復旦學生開放。該專案從2024年春季學期啟動。

兩校還將進一步探索人才培養新模式，例如邀請友校教師親臨本校授課、共享教學實踐基地等。