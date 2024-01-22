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川航空中巴士引擎噴火 空中盤旋2小時安全着陸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
四川航空一架從長春龍嘉飛往成都雙流的航班發生引擎故障，才剛離地右側引擎就發出異常響聲，並冒火光十餘次。圖為返航後的川航客機。（圖／取自微博）
四川航空一架從長春龍嘉飛往成都雙流的航班發生引擎故障，才剛離地右側引擎就發出異常響聲，並冒火光十餘次。圖為返航後的川航客機。（圖／取自微博）

四川航空一架從長春龍嘉飛往成都雙流的航班發生引擎故障，才剛離地右側引擎就發出異常響聲，並冒火光十餘次。飛機在空中盤旋2小時後成功返航龍嘉機場。事故航班為空中巴士A321-271N。

根據網易新聞網和新浪微博消息，21日下午，川航航班3U8424，12時44分從吉林長春龍嘉國際機場起飛，在正常爬升時右側引擎突然噴出火焰。機組人員反應迅速，第一時間使用飛機的除火系統。

飛機爬升至2,400公尺的高度後飛到長春市區以北上空﹐盤旋了約一個多小時後返回龍嘉機場，最終在14時32分安全降落。為安全起見，飛機沒有停靠廊橋，而是滑行至遠機位讓乘客落下機。

有乘客在新浪微博報平安，稱「大難不死必有後福，咱們都是幸運的人兒！」也有人說「飛了兩個小時返航，真牛逼。」

據報出事飛機型號為空中巴士A321-271N，機齡只有1年多，理論上不應出現嚴重的引擎問題，但飛機使用兩部PW1100G渦扇引擎，由美國普惠生產研製，這款引擎已經不是第一次出現故障。

之前就有關這款引擎在空中出現故障的情況。報導稱，PW1100G使用齒輪傳動（GTF）新技術，涵道比較大，能源效率比較高。

飛機的右側發動機出現嚴重故障，短時間內無法解決。 但長春龍嘉國際機場並不是四川航空的基地機場，當時，機場內四川航空的飛機數量少，航空公司臨時沒有相同的機型可供替代。

直到當日下午17時之後，四川航空才緊急從哈爾濱太平國際機場調來一架A321-271N機型，用來替換先前故障的那架飛機，繼續執飛長春至成都航。 17點05分，一架B307E的A321-271N機型從哈爾濱起飛，17點44分，飛機落地長春。 晚上20時12分，這架飛機才在長春再度起飛，並於22日零時11分，順利降落成都雙流國際機場。

機場 空中巴士 航班

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