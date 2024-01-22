綿竹年畫節 動漫跳「科目三」

來自四川省德陽市消息，第23屆綿竹年畫節將於2月2日（農曆臘月二十三）開幕。為了營造過年氛圍、宣傳年畫節，近日，綿竹運用動漫特技，讓年畫門神仕女跳起了「科目三」，直接紅透了朋友圈。

綿竹年畫是大陸國家級非物質文化遺產，綿竹年畫節迄今已連續舉辦22屆，有各種各樣的民俗表演，充滿了濃濃的年味。今年的綿竹年畫節有哪些重頭戲呢？據悉，在民俗巡遊表演中，以綿竹年畫《迎春圖》場景為主線進行多種主題方陣巡遊表演，其中，「遊春」場景將演繹「蜀漢忠魂」、「大唐國酒」等故事，充分展示綿竹的三國和酒文化特色。

除此之外，年畫節開幕式上，還將增加龍燈點睛儀式和特色方陣，如生肖花燈、熊貓送福、笑臉秧歌等。同時，也將邀請少年兒童參與巡遊表演，增強節日的互動性和趣味性。在年畫節期間，綿竹市中心廣場和劍南老街還將舉辦送文化進城活動，讓市民近距離感受特色民俗文化表演。

目前，各項準備工作正在緊鑼密鼓地進行中，演出隊伍也在抓緊時間進行排練，以確保巡遊表演順利進行。此次年畫節巡遊表演規模龐大，共有18個方陣、950餘人參與，將為群眾帶來一場視覺與文化的盛宴。