綿竹年畫節 動漫跳「科目三」

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
綿竹運用動漫特技，讓門神仕女跳起了「科目三」。圖／本報四川德陽傳真
綿竹運用動漫特技，讓門神仕女跳起了「科目三」。圖／本報四川德陽傳真

來自四川省德陽市消息，第23屆綿竹年畫節將於2月2日（農曆臘月二十三）開幕。為了營造過年氛圍、宣傳年畫節，近日，綿竹運用動漫特技，讓年畫門神仕女跳起了「科目三」，直接紅透了朋友圈。

綿竹年畫是大陸國家級非物質文化遺產，綿竹年畫節迄今已連續舉辦22屆，有各種各樣的民俗表演，充滿了濃濃的年味。今年的綿竹年畫節有哪些重頭戲呢？據悉，在民俗巡遊表演中，以綿竹年畫《迎春圖》場景為主線進行多種主題方陣巡遊表演，其中，「遊春」場景將演繹「蜀漢忠魂」、「大唐國酒」等故事，充分展示綿竹的三國和酒文化特色。

除此之外，年畫節開幕式上，還將增加龍燈點睛儀式和特色方陣，如生肖花燈、熊貓送福、笑臉秧歌等。同時，也將邀請少年兒童參與巡遊表演，增強節日的互動性和趣味性。在年畫節期間，綿竹市中心廣場和劍南老街還將舉辦送文化進城活動，讓市民近距離感受特色民俗文化表演。

目前，各項準備工作正在緊鑼密鼓地進行中，演出隊伍也在抓緊時間進行排練，以確保巡遊表演順利進行。此次年畫節巡遊表演規模龐大，共有18個方陣、950餘人參與，將為群眾帶來一場視覺與文化的盛宴。

遺產 老街

延伸閱讀

汽車底盤驚見哆啦A夢 2萬人全笑翻：小叮噹顯靈

足球動漫《藍色監獄》台灣首間快閃店 即日起誠品R79登場

進擊的巨人粉絲必收！小林眼鏡首推聯名鏡框 艾連、米卡莎、兵長里維都有專屬款

訊連科技旗下威力導演 推AI動畫生成功能

相關新聞

沉浸式表演 北京大放「藝」彩

繁星戲劇村環境式懸疑劇場《朱莉小姐》，自上演以來場場售罄；開心麻花環境式懸疑音樂劇《迷霧山莊》熱演，百老彙經典喜劇《爆笑...

綿竹年畫節 動漫跳「科目三」

來自四川省德陽市消息，第23屆綿竹年畫節將於2月2日（農曆臘月二十三）開幕。為了營造過年氛圍、宣傳年畫節，近日，綿竹運用...

大陸河南學校宿舍火災13死1傷 官方令嚴肅究責

河南省南陽市方城縣一所學校宿舍19日晚發生火災，造成13人死亡，1人受傷，官方今天表示，要嚴肅追究相關責任，並迅速釐清起...

寒流、暴雪、大風三預警齊發！陸迎今年首波寒流 23日「0度線」南壓廣東

大陸今年首場寒流來襲，大陸中央氣象台寒潮、暴雪、大風三警齊發，預計今日至23日晚，大陸中東部地區將出現大範圍大風降溫及雨...

2024年首波寒流席捲大陸！多地發暴雪預警 0度線將達廣東

今年首波寒流席捲中國，多地都發布寒流與暴雪預警。隨著寒流逐步南下，中國中央氣象台預計在23日時，最低氣溫0度線將到達廣西...

學歷貶值！ 逾7成中國名校大學畢業生「延後進入職場」選擇繼續讀研

中國經濟情勢不佳，使大學畢業生就業壓力大增，越來越多人選擇繼續深造，延後投入職場時間。包含北大在內多所中國知名大學，有超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。