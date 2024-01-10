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河南中學生被迫發毒誓 涉事班主任被停職

香港01／ 撰文：林芷瑩
有網友反映，河南省睢縣高中老師王某某要學生發毒誓：「在教室裏面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽。」 情境示意圖。圖／Ingimage
有網友反映，河南省睢縣高中老師王某某要學生發毒誓：「在教室裏面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽。」 情境示意圖。圖／Ingimage

有網友反映，河南省睢縣高中老師王某某要學生發毒誓：「在教室裏面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽。」

1月9日，睢縣教育局通報稱，校方已責成涉事教師向學生及家長真誠道歉，向校委會寫出深刻檢討，給予行政警告處分，並停止其職務。

網傳的微信聊天紀錄顯示，有家長質問一名叫王某某的班主任：「王老師，請問是您讓孩子們明天簽保證書，不好好學習死爹死娘，誰不鑒（簽）不準上學嗎？怎的，學校是（你）家開的？而且還是天王老子，還管人生死呢？」

社交平台還流傳一段錄音，一名男子先帶頭說：「在教室裡面只有學習」，隨後有其他人聲重覆此話；該名男子又帶頭說：「若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」，不少人同樣重複說了一遍。

有該校畢業生稱，自己是在高中的QQ聊天群看到一位高一學生分享的內容和錄音，他肯定網傳錄音中要學生發毒誓的，正是睢縣高級中學高一某班的班主任王某某。據其了解，王某某在被家長們質問後在微信聊天群中承認錯誤。

1月9日，睢縣教育局發布情況說明稱，通過認真調查核實，網絡反映情況屬實。目前，校方已責成涉事教師，向學生及家長真誠道歉，向校委會寫出深刻檢討，給予行政警告處分，並且停止其班主任職務。

睢縣教育局稱，下一步將在全校開展師德師風整頓，深刻吸取教訓，健全長效機制，加強教師隊伍教育監督管理，堅決避免有違師德師風事件發生。

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文章授權轉載自《香港01》

教育局 高中老師

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