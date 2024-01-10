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學校花20萬台幣買紓壓裝置 遭踢爆是18年前的Wii換包裝
中國大陸廣州的「鐵一中學」近日被踢爆學校花費巨額購買儀器給學生抒發壓力使用，然而據查該學校所稱「智能互動情緒宣洩儀」的裝置，實際上不過是日本任天堂所開發的遊戲機Wii再加上站立式支架而已。
根據陸媒《封面新聞》報導，有大陸網友在X（舊稱推特）上爆料，廣州市的鐵一中學為學生開設的「情緒宣洩室」內擺放多部互動型裝置，其中放置的「智能互動情緒宣洩儀」為北京奧泰瑞格科技有限公司生產，在校方公開的採購文件裡標價為1台4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。
但是所謂的「智能互動情緒宣洩儀」主機其實是日本任天堂於2006年所發售的Wii系列遊戲機，廠商於主機外殼包覆上直立式支架後搖身一變成為「新產品」，爆料網友表示，在淘寶上搜索，1台Wii的價格不過600人民幣（約新台幣2614元），若是在二手市場搜尋，售價甚至200人民幣有找（約新台幣871元），這中間巨大的價差引發大陸網友不滿，紛紛質疑該校的採購流程是否有貪腐問題。
針對網路上的爆料，《封面新聞》聯繫校方後發表回應，校方卻稱此為「不實消息」，實際情況與爆料者所拍攝的影片並不相符；北京奧泰瑞格科技有限公司也對此回應爆料不實，並指出該系列產品為10年前研製，已經遭到淘汰，實際供給學校的是不同商品，而廣州教育局僅表示相關部門將會展開調查。
在微博、Ｘ等社群軟體上，這則消息引來許多大陸網友們的撻伐，「廣東司法黑暗+教育局黑暗一早就人盡皆知…很正常的操作」、「看了的確會想宣洩情緒」、「看到這個採購有情緒了？快來用我們的情緒宣洩儀吧」，還有網友諷刺的表示「Wii好歹也是和PS2一樣的傳奇主機，不虧」、「至少買台switch」。
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