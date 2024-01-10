快訊

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校花20萬台幣買紓壓裝置 遭踢爆是18年前的Wii換包裝

聯合新聞網／ 綜合報導
「智慧互動情緒宣洩儀」由北京奧泰瑞格科技有限公司製作，採購費用為4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。圖／翻攝自X
「智慧互動情緒宣洩儀」由北京奧泰瑞格科技有限公司製作，採購費用為4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。圖／翻攝自X

中國大陸廣州的「鐵一中學」近日被踢爆學校花費巨額購買儀器給學生抒發壓力使用，然而據查該學校所稱「智能互動情緒宣洩儀」的裝置，實際上不過是日本任天堂所開發的遊戲機Wii再加上站立式支架而已。

根據陸媒《封面新聞》報導，有大陸網友在X（舊稱推特）上爆料，廣州市的鐵一中學為學生開設的「情緒宣洩室」內擺放多部互動型裝置，其中放置的「智能互動情緒宣洩儀」為北京奧泰瑞格科技有限公司生產，在校方公開的採購文件裡標價為1台4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。

但是所謂的「智能互動情緒宣洩儀」主機其實是日本任天堂於2006年所發售的Wii系列遊戲機，廠商於主機外殼包覆上直立式支架後搖身一變成為「新產品」，爆料網友表示，在淘寶上搜索，1台Wii的價格不過600人民幣（約新台幣2614元），若是在二手市場搜尋，售價甚至200人民幣有找（約新台幣871元），這中間巨大的價差引發大陸網友不滿，紛紛質疑該校的採購流程是否有貪腐問題。

針對網路上的爆料，《封面新聞》聯繫校方後發表回應，校方卻稱此為「不實消息」，實際情況與爆料者所拍攝的影片並不相符；北京奧泰瑞格科技有限公司也對此回應爆料不實，並指出該系列產品為10年前研製，已經遭到淘汰，實際供給學校的是不同商品，而廣州教育局僅表示相關部門將會展開調查。

在微博、Ｘ等社群軟體上，這則消息引來許多大陸網友們的撻伐，「廣東司法黑暗+教育局黑暗一早就人盡皆知…很正常的操作」、「看了的確會想宣洩情緒」、「看到這個採購有情緒了？快來用我們的情緒宣洩儀吧」，還有網友諷刺的表示「Wii好歹也是和PS2一樣的傳奇主機，不虧」、「至少買台switch」。

「智慧互動情緒宣洩儀」由北京奧泰瑞格科技有限公司製作，採購費用為4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。圖／翻攝自X
「智慧互動情緒宣洩儀」由北京奧泰瑞格科技有限公司製作，採購費用為4萬6千5百元人民幣（約同新台幣20萬3048元）。圖／翻攝自X

Wii

延伸閱讀

價值20萬「賽級布偶貓」被栓在院子遺棄曝曬！好心老闆娘把牠贖回家揭催淚身世

頻繁性行為會讓陰道變鬆？ 醫曝3關鍵闢謠：減肥才會

小7復刻霜饗炮霜淇淋！「店員大翻車」影片瘋傳 網笑：反人類設計

清潔工月收破5萬自認不錯 網友揪細節搖頭：其實很低薪

相關新聞

被中國拘禁的2279日：親中派日本人的看守所監禁見聞

2016年7月，從事日中友好活動30年的日中青年交流協會前會長鈴木英司，赴中國時被北京國家安全局以「間諜罪」拘留，並被名為「監視居住」的方式監禁七個月、審訊、逮捕、審判、24小時監視。在監視居住和監禁共計六年三個月後，終於在2022年10月11日刑滿返回日本。本書是他的回憶與見證。

封殺蛋炒飯？中國美食網紅王剛被「禁止關注」

「王剛蛋炒飯之亂 part 2：帳號還在，但因違規而被禁止關注。」中國著名的美食作家——廚師王剛——在去年11月發生了「侮辱英烈」的蛋炒飯事件，王剛發布道歉影片之後至今未再更新任何內容。儘管王剛的各大社群帳號，目前還沒有因為這個敏感事件而被全面下架，但許多中國網友卻在1月8日開始，發現王剛的帳號突然「因違規而禁止關注」，中國官方要準備封殺王剛的說法也因此不脛而走。

學校花20萬台幣買抒壓裝置 遭踢爆是18年前的Wii換包裝

中國大陸廣州的「鐵一中學」近日被踢爆學校花費巨額購買儀器給學生抒發壓力使用，然而據查該學校所稱「智能互動情緒宣洩儀」的裝置，實際上不過是日本任天堂所開發的遊戲機Wii再加上站立式支架而已。 根據

曾陷反送中爭議 中大校長段崇智請辭 提早2年卸任

香港中文大學校長段崇智昨天宣布請辭，將提早兩年於2025年1月卸任，中大校委會證實並已同意。段崇智在2019年香港反送中...

未成年人玩網遊 騰訊：寒假限制16小時

騰訊遊戲9日發布「2024年寒假暨春節假期未成年人遊戲限玩通知」，根據寒假限玩日曆顯示，為了讓孩子自律遊戲，寒假期間未成...

AI冒李家超推介高回報投資 港府：詐騙

網路近期有一支以人工智能（AI）偽造的影片，假冒行政長官李家超向市民推介一項高回報的投資計畫。港府嚴正澄清，影片全屬偽造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。