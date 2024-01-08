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治療濕疹心切！廣州八旬嬤誤服三顆「仙丹」 驚揭汞中毒超標近2萬倍

香港01／ 許祺安
中國大陸廣州有八旬阿嬤治療濕疹心切，誤服三顆外用「三仙丹」，導致急性重度汞中毒，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
中國大陸廣州有八旬阿嬤治療濕疹心切，誤服三顆外用「三仙丹」，導致急性重度汞中毒，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

據陸媒《南方都市報》報導，近日，中國大陸廣州有八旬阿嬤治療濕疹心切，誤服三顆外用「三仙丹」，導致急性重度汞中毒，送院檢查時已超標近2萬倍。

據悉，大陸廣州八旬的姜姓阿嬤，聽說「三仙丹」治療皮膚濕疹有奇效，治病心切的她便陸續誤服了三顆作為外用藥的「三仙丹」，立即出現頭暈嘔吐、乏力等症狀，轉到當地醫院救治未見好轉，隨後轉至市十二醫院重症監護室。

送院後，姜姓阿嬤當天的尿汞檢測結果高達73465.47μg/L（肌酸酐校正），是正常值的近2萬倍，腎功能的肌酸酐清除率僅有6.21ml/min，腎功能衰竭，肝臟、心肌均出現了不同程度的損害，確診急性重度汞中毒。

患者消化道內殘留大量汞。圖／擷自《南方都市報》
患者消化道內殘留大量汞。圖／擷自《南方都市報》

針對相關情況，醫療團隊迅速制定詳盡治療方案，進行驅汞、血液凈化、護肝、營養心肌、導瀉、心理疏導以及精心護理，5天後，姜姓阿嬤順利轉出了重症病房。

另外，姜姓阿嬤誤服的「三仙丹」亦稱「小升丹」，是由水銀（汞）、硝石（火硝）、明礬混合昇華粗製而成，主要成分為氧化汞。三仙丹為外用藥，氧化汞含量高。醫生提醒，日常生活中，常見的水銀體溫計、美白化妝品、丹藥、朱砂等都可能含有汞成分，長期接觸或不當使用這些含汞物品便有汞中毒風險。

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文章授權轉載自《香港01》

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