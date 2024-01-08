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德陽文廟人氣旺 商圈消費強強滾

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽文廟潮玩樂享薈活動，火爆元旦，漢服走秀吸引年輕群體。圖／本報四川德陽傳真
德陽文廟潮玩樂享薈活動，火爆元旦，漢服走秀吸引年輕群體。圖／本報四川德陽傳真

剛剛過去不久的2024年元旦期間，位於四川省德陽市的文廟商圈又火了一把。

當地舉辦了以「廟趣橫生·悠然至德」為主題的2024德陽文廟潮玩樂享薈活動，融文化活動、消費場景、老字型大小宣傳、直播電商於一體，讓市民遊客在「潮玩」、「潮趣」、「潮購」、「潮遊」中跨年迎新。據統計，節日期間，文廟商圈接待遊客數量，共計69.88萬人次。

樂享薈聚焦新消費新動能的多元融合與賦能提質，設置了老字型大小市集、進口精品、特色年貨、電商直播、文創手工5大展區，精選了60家德陽企業、近300款產品現場展銷，元旦期間實現現場銷售和簽約意向訂單超1000萬元人民幣。同時，全市共開展了70餘場（次）系列促消費活動，相關資料顯示餐飲、商超、文旅等行業的消費總額快速攀升。

為用好「德陽文廟」的城市文化IP，當地持續豐富業態、積極打造夜經濟消費場景，以文廟為載體打造商氣、人氣齊聚的特色商業步行街。

元旦期間，市民遊客不僅可以一站式打卡特色美食、品味德陽老字號，還能線上觀看主播跨境直播，滿足線上購物需求。

同時，德陽老字號、德陽名廚才藝秀、出口商品世界播等活動在文廟廣場精彩上演，吸引了眾多市民遊客駐足欣賞觀看。

元旦 直播 電商

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