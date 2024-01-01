最暖跨年 港人出境多 赴港旅客少

香港在歷來最熱的除夕（跨年日在香港也稱為除夕），用最大規模的煙花（煙火）匯演送舊迎新。但大批香港人離港度假，北上港人多過南下陸客，香港官員誓言新的一年要拚經濟、吸引遊客。

香港天文台說，截至昨天下午一時，記錄到最高氣溫二五點七度，是自一八八四年有記錄以來的最暖除夕，打破了一九七七年的舊紀錄。

在這個溫暖的除夕之夜，香港維多利亞港舉辦跨年倒數煙花匯演，是疫情以來首次復辦。午夜倒數時分，燃放煙花將持續十二分鐘，是歷來時間最長，煙花將橫跨港島中環至銅鑼灣一帶，是歷來最大規模除夕煙花匯演。

香港稻苗飲食專業學會會長徐汶緯說，相信煙花匯演對維港兩岸餐廳生意有幫助，但鑑於耶誕期間旅客和市民未表現強勁消費力，除夕晚上食客人均消費仍維持較低水平，只有約港幣八百元。

送舊迎新之際消費仍然有限，與大批港人離港度假，但來港過節旅客不多有關。三天假期，三十日算首日只有十五萬一千人次大陸旅客，經各口岸入境香港，較剛過去的耶誕節假期首日更少。同期北上大陸的港人，繼續較南下大陸旅客多，各陸路口岸共有廿九萬七千人次港人出境。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，預計較多廣東省短途旅客利用三天假期到香港，對於外界擔心訪港旅客數字追不上港人外遊人數，他認為情況與疫情前相若，期望新的一年國際航線增加班次，有助縮窄出入境人數差距。

香港特首李家超說，二○二四年將是全力拚經濟的一年。但他的寄望中首先要持續維護國家安全，將設立「愛國主義教育工作小組」，要全力準備二○二四年完成基本法第廿三條本地國安立法。