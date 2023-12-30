何超瓊低調現身哈爾濱知名夜店 未着名牌隨和與人碰杯獲網友盛讚

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊，近日被拍到現身哈爾濱知名夜店，接受網紅敬酒時她隨和地與對方碰杯。值得一提的是，何超瓊當日衣着樸素，且未有點任何高檔酒水，被不少網友盛讚十分平易近人、沒有豪門架子。

綜合大陸媒體報導，何超瓊周五（29日）現身哈爾濱知名夜店，身旁有黑龍江省文旅廳廳長和契女曾昭怡（Natalie）陪同，並未見私人保安身影。

而何超瓊當日身着的黑色T恤，還被網友發現售價僅600元（約新台幣2400元）左右，「實屬平價穿搭」。此外，她亦並未享受特殊待遇，只是坐在大廳內的普通卡位，枱面上擺放了一些礦泉水和啤酒，沒有任何高檔酒水。

期間，有網紅認出其身份後上前敬酒，何超瓊亦態度隨和地起身示意，並與對方碰杯，甚至還將酒杯放在最低處，表現得十分謙虛。

今年冬天，哈爾濱憑獨特的冰雪魅力，成為不少遊客的旅行目的地。對於何超瓊的現身，加上黑龍江省文旅廳廳長的陪同，有網民猜測，何超瓊或將開發當地文旅項目。

不過，更多網友都對何超瓊的表現加以盛讚，「這絕對是天花板來賓了」、「素顏狀態也掩蓋不住氣場全開」、「真正有錢的人都很低調，衣着樸素，也不愛炫耀」，也有網友對何超瓊沒有豪門架子表示，「盡顯女強人進退有度的大家風範」、「不愧是見過大風大浪的女人，即使身着普通服飾，何超瓊仍然游刃有餘地融入人群中」。

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文章授權轉載自《香港01》