私家車夜泊巴士專用路段 前後被夾變「三明治」 網友嘲：這一招絕

在路邊停車，最好先看清楚相關路段的交通指示牌，以免違規。最近有網友在社交平臺分享照片，顯示位於屯門九巴車廠附近，1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後和，變成「三明治」。照片引來網友熱議，有人笑言「這一招絕，想抄牌都拍不到車牌」，亦有別人指出巴士大多於清晨就駛離該處，相信「前後和」對私家車司機影響不大。

原PO日前於facebook群組分享照片，顯示事發於屯門九巴車廠附近的建泰街，而街尾有指示牌寫道「下午八時至上午八時」、「只准專利巴士使用」，拍照時間為晚上，1輛黑色私家車則停泊於該處，前後皆有巴士，均幾乎完全貼著私家車。

原PO在貼文笑言「夜繽紛」，照片也引來大批網友討論，指涉事私家車司機違停，但由於大多巴士在翌日清晨就會駛離，故私家車很大機會在早上可「全身而退」，留言稱「無所謂了，4至5個小時一定跑得，只怪自已停錯巴士半夜合法停車街道，也有可能是慣犯，知道巴士幾點開車，每天早上巴士走他都走」、「巴士淩晨4點5點都要挪走開頭班車，除非他半夜早過巴士男人開工」、「巴士很早走」、「一定巴士早走過私家車」。

部份人也開玩笑表示，「拍不到車牌，不用抄牌，好方法」、「8000轉都不行了掛」、「學會鐵沙掌沒有」、「這次一萬轉都幫他不到」。

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文章授權轉載自《香港01》