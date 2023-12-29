快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

私家車夜泊巴士專用路段 前後被夾變「三明治」 網友嘲：這一招絕

香港01／ 撰文：朱利安
1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的屯門建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後夾，掀起網友熱議。（facebook圖片）
1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的屯門建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後夾，掀起網友熱議。（facebook圖片）

在路邊停車，最好先看清楚相關路段的交通指示牌，以免違規。最近有網友在社交平臺分享照片，顯示位於屯門九巴車廠附近，1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後和，變成「三明治」。照片引來網友熱議，有人笑言「這一招絕，想抄牌都拍不到車牌」，亦有別人指出巴士大多於清晨就駛離該處，相信「前後和」對私家車司機影響不大。

原PO日前於facebook群組分享照片，顯示事發於屯門九巴車廠附近的建泰街，而街尾有指示牌寫道「下午八時至上午八時」、「只准專利巴士使用」，拍照時間為晚上，1輛黑色私家車則停泊於該處，前後皆有巴士，均幾乎完全貼著私家車。

原PO在貼文笑言「夜繽紛」，照片也引來大批網友討論，指涉事私家車司機違停，但由於大多巴士在翌日清晨就會駛離，故私家車很大機會在早上可「全身而退」，留言稱「無所謂了，4至5個小時一定跑得，只怪自已停錯巴士半夜合法停車街道，也有可能是慣犯，知道巴士幾點開車，每天早上巴士走他都走」、「巴士淩晨4點5點都要挪走開頭班車，除非他半夜早過巴士男人開工」、「巴士很早走」、「一定巴士早走過私家車」。

部份人也開玩笑表示，「拍不到車牌，不用抄牌，好方法」、「8000轉都不行了掛」、「學會鐵沙掌沒有」、「這次一萬轉都幫他不到」。

延伸閱讀：

非電動車泊充電車位拒讓 遭網上公審嘲「無線充電」網友斥自私

討厭！私家車亂停停車場樓梯口 阻男生扶伯伯兼搬輪椅 網友罵自私

文章授權轉載自《香港01》

雙層巴士

相關新聞

前兩天才開通5條高鐵 陸馬不停蹄今又動工濰坊到宿遷高鐵

雖然已是歲末年終，澎湃新聞報導，從中國國家鐵路集團獲悉，一條從山東濰坊至江蘇宿遷的高速鐵路（簡稱濰宿高鐵）今天開工。工程...

棄保潛逃加拿大周庭昨未報到 父母今被港警邀去協助調查

香港《星島網》報導，前香港眾志副秘書長周庭棄保潛逃，原訂昨28日須向香港警方報到，惟最終沒有出現，警方嚴厲譴責畏罪潛逃的...

私家車夜泊巴士專用路段 前後被夾變「三明治」 網友嘲：這一招絕

在路邊停車，最好先看清楚相關路段的交通指示牌，以免違規。最近有線民在社交平臺分享照片，顯示位於屯門九巴車廠附近，1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後和，變成「三明治」。照片引來網友熱議，有人笑言「這一招絕，想抄牌都拍不到車牌」，亦有別人指出巴士大多於清晨就駛離該處，相信「前後和」對私家車司機影響不大。

大陸非法賣卵每次21萬台幣起跳 買家最愛「這一類」學生

中國大陸近年不時出現「黑市賣卵」交易，違法業者會透過在學校女廁門張貼「高薪兼職」等廣告，誘騙女學生兼差賣卵。近期陸媒暗訪位於廣州的非法代孕機構，發現賣卵的基本價格為21萬台幣，還會根據供卵者的身高、長相、學歷等條件加價，其中最為搶手的是「985」、「211」的名校大學生。

去有風的地方…逃避城市競爭 大理成「躺平天堂」

中國熱播戲劇「去有風的地方」敘述女主角從北京到雲南大理長住的故事，而實際上，英媒報導稱，大理近年已成為成千上萬「躺平」的...

境外遊客赴中 行動支付成障礙

境外人士赴中國旅遊、從事商務等活動最困擾的便是支付問題，人行副行長張青松28日在中國國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。