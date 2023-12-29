棄保潛逃加拿大周庭昨未報到 父母今被港警邀去協助調查

香港《星島網》報導，前香港眾志副秘書長周庭棄保潛逃，原訂昨28日須向香港警方報到，惟最終沒有出現，警方嚴厲譴責畏罪潛逃的羞恥行為，表示會全力依法追捕。而周庭父母今29日被警方邀請到大埔警署協助調查，周母是周庭的擔保人。

周庭因參與2019年的反政府抗議活動，於2020年11月被監禁，羈押10個月後於2021年6月獲釋。但離開監獄後，仍繼續被依香港國安法接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。並獲得保釋。

但12 月3日晚間，她在社交平台透露自己正在加拿大多倫多升學，原定12月回港就國安案向警方報到，但考慮多方因，決定不回港報到。還說大概一輩子不會回去了。香港警方因此發布聲明，「強烈譴責」周庭的棄保行為，指這是「公然挑戰法紀的不負責行為」，並呼籲當事人「懸崖勒馬」。並於12月4日對她發布通緝令。

而昨天原訂周庭的報到日她仍未出現，香港警方即發表聲明表示，周庭涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕後獲保釋，她並沒有依照警方指明的時間到警署報到，違反保釋條件。警方嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為，並會全力依法追捕。

警方強調，危害國家安全是極度嚴重的罪行，警方會追究到底。任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕，後悔莫及。

《香港01》今天也報導稱，消息指出，周庭父母正在大埔警署協助調查，據知其母是擔保人，今日較早時被警方邀請助查。執業大律師陸偉雄指出，擔保人須繳付保證金，並有法律責任提醒被捕人士準時到警署報到，若對方沒有依時報到，擔保人的保證金有機會被法庭充公，惟一般而言不會有其他刑事責任，除非有證據顯示擔保人協助被捕人士棄保潛逃。