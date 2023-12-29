全線5G專網 京雄高速路通車

大陸近年積極建設位河北的雄安新區，北京至雄安的京雄高速公路28日全線通車，北京西南五環駕車至雄安新區可在1小時內抵達。

中新社報導，京雄高速公路主線全長約97公里，其中北京段長約27公里、河北段長約70公里。北京段六環至市界段已於2022年底開通運營。此次開通的五環至六環段全長14.8公里，線路北起五環路，向南至六環路，與去年底開通的六環至市界段和既有京雄高速公路河北段相接，至此，京雄高速公路全線通車。由北京西南五環駕車至河北雄安新區實現1小時內通達。

京雄高速公路北京段整體呈南北走向，跨越大興、房山、豐台等區域，全線採用雙向八車道，五環至主線收費站設計時速100公里，主線收費站至市界段設計時速120公里。全線設有1座特大橋樑—京雄大橋，以及4座高架橋、5座互通立交、北京市首座陸地高架橋主線收費站房山北站。

全線採用雙向八車道，並全線覆蓋5G專網，利用北斗高精度定位、高精度數位地圖、可變資訊標誌等，為車主提供車路通信、高精度導航和預警等服務。

消息指出，京雄高速全線通車不僅強化了北京南部地區與中心城區、大興國際機場和河北雄安新區的相互聯繫，「更為支持雄安新區建設發展、促進北京非首都功能疏解、京津冀協同發展提供了交通服務保障」。

此前京雄城際鐵路已於2020年開通，並實現1小時生活圈，雄安高鐵站號稱是全亞洲最大的高鐵樞紐站，有66個足球場大，可以在19分鐘到達北京大興國際機場、50分鐘到達北京西站。

雄安新區11月23日召開了「承接北京非首都功能疏解工作進展情況」記者會，當地官方提到，北京援建的幼稚園、小學、中學項目及宣武醫院（一期）已於今年陸續開學、開診；首批疏解的4家央企總部加快推進，首批疏解的4所高校和2所醫院選址落位，北大人民醫院雄安院區已開工。今年以來，新區承接引進央企二、三級子公司34家，中國移動、中國聯通、中國電信互聯網產業園等一批市場化疏解項目加快建設。