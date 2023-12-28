快訊

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

國中生遭割頸亡 柯文哲政見發表會默哀10秒：應思考預防重於治療機制

別亂餵！太平山上用麵包屑引誘「牠」 6旬翁誘拍畫面流出遭送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港「光城者」炸彈案三成員被定罪 首腦遭判6年有期徒刑

德國之聲／ 德國之聲
香港警務處國家安全處2021年曾舉行記者會，宣布破獲名為「光城者」的港獨組織擬策劃恐怖襲擊。圖／中新社　
香港警務處國家安全處2021年曾舉行記者會，宣布破獲名為「光城者」的港獨組織擬策劃恐怖襲擊。圖／中新社　

香港三名現年20至23歲的「光城者」組織成員被判2年半到6年監禁。他們是香港法院2年多前針對「光城者」組織發起一系列起訴中最後被定罪的被告。

「光城者」組織主要由學生領導，主張香港從中國獨立，並呼籲抵制北京在香港大規模民主抗議活動後於2020年通過的香港國安法

該組織被控計劃在2021年制造炸彈並在法院等公共場所引爆炸彈。香港警方在該組織成員制造炸彈前將他們逮捕。

檢方稱，被捕時17歲的何裕泓「主要負責制造爆炸物」，是該組織的「主腦」。他被以「串謀恐怖活動罪」判處6年有期徒刑。

在收押期間年滿21歲的郭文希與23歲大學生張昊揚都承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」。21歲的郭文希被判2年半。張昊揚被判六年監禁，因為檢方稱他首先提出了襲擊「政府辦公室、法院和警察總部」的想法，並且給了何裕泓4萬港元用於購買制造爆炸物的化學品和設備。

香港高等法院法官李運騰(Alex Lee)說：「在2019年和2020年充滿敵意的社會氛圍下...可能會讓一些原本品格良好的人變成激進分子。」李運騰是政府精心挑選的處理國家安全案件的法官之一。他同時表示：「無論被告的目的是什麼，這無疑是一個邪惡的計劃。」

此前，與「光城者」組織有關的11名青少年已按香港國安法被定罪。他們中包括未成年人。聯合國對香港法院去年對未成年人判刑表示「震驚」。

（法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

香港 國安法 港警

相關新聞

為什麼大陸高鐵、火車站喜歡選在12月26日開通？

中國大陸在26日、27日短短兩天內，一口氣開通5條高速鐵路，合計里程超過800公里，與此同時，號稱「亞洲最大火車站」的廣...

挽留無果怒掛「腳踏兩條船」布條 男子羞辱前女友下場曝光

湖北宜昌一名男子與女友分手後多次想挽回不成，憤而與室友訂做布條指名道姓稱女友「腳踏兩條船無縫銜接」，再將布條掛在前女友工...

香港「光城者」炸彈案三成員被定罪 首腦遭判6年有期徒刑

香港三名現年20至23歲的「光城者」組織成員被判2年半到6年監禁。他們是香港法院2年多前針對「光城者」組織...

減脂從小開始？陸小學推葷食改粗糧「減脂餐」 家長搶幫自家寶貝報名

學校裡的「小胖墩」愈來愈多了，如何控制孩子們的體重，成為了新的難題。江蘇南通市紫瑯第一小學推出了針對全年級兒童的減脂餐，...

北京禁放煙花多年 京媒：糾正一刀切式全面禁燃

春節臨近，呼籲解禁燃放煙花爆竹的聲音愈來愈多，其中尤以北京等實施禁放煙花政策多年的城市備受關注。北京官媒新京報28日發表...

胞姊聲明：周海媚突發心臟病猝死 財產全由母親繼承

57歲的香港女星周海媚12月11日於北京離世，早前有消息透露骨灰將運回香港安葬，有關她的死因與生後事安排輿論十分關注。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。