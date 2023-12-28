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挽留無果怒掛「腳踏兩條船」布條 男子羞辱前女友下場曝光

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖北宜昌一名男子掛布條羞辱前女友「腳踏兩條船無縫銜接」，遭公安處理行政拘留10日。（圖／取自央視網）
湖北宜昌一名男子掛布條羞辱前女友「腳踏兩條船無縫銜接」，遭公安處理行政拘留10日。（圖／取自央視網）

湖北宜昌一名男子與女友分手後多次想挽回不成，憤而與室友訂做布條指名道姓稱女友「腳踏兩條船無縫銜接」，再將布條掛在前女友工作單位大門外和當地多處鬧區。結果男子與室友因侮辱他人，分別被公安處以行政拘留10日、8日。

據央視網報導，湖北宜昌長陽警方日前接獲民眾報案，指稱有人在城區多處掛橫幅對一女子進行侮辱。警方獲報後先清理橫幅，同時很快就鎖定嫌疑人身分和行動軌跡，於當日下午逮捕鄭姓和嚴姓男子。

報導稱，鄭某與受害人曾是情侶，後受害人提出分手，鄭某多次挽留無果。鄭某認為受害人欺騙了自己的感情，憤而決定報復，因此網上訂制了帶有侮辱性文字的橫幅，並邀約自己的同鄉兼室友嚴某將橫幅掛在受害人工作單位大門外和人員、車流密集處。

女友 室友 分手 情侶 公安

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