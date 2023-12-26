菜市場喝咖啡 優雅與市井融合

每天下午，在人來人往的成都市錦江區中道街的菜市場中，一家不到20平方公尺（約6坪）的咖啡店迎來忙碌時刻。與雞鴨魚肉店舖和各色攤販為鄰的獨特氛圍，吸引不少年輕人前來打卡。露營椅在街邊排開，顧客三五成群圍坐，咖啡熱氣氤氳在冬日午後的陽光中。

中新社報導，傳統認知中，菜市場核心消費群體為中老年人。隨著今年在社交平台走熱，菜市場逐漸成為大陸年輕人的熱門打卡地，關於菜市場的微博話題閱讀量已達到2900多萬人次。同時，不少市井風餐飲興起，菜市場也逐漸成為商家掘金新據點。

「這是優雅與市井的融合。」多次來該菜市場喝咖啡的市民艾義傑回憶，第一次來是想感受獨特用餐氛圍，遂被其新奇風格吸引。這樣的店讓人放鬆，對年輕人而言毫無抵抗力。

「相比於其他地方，菜市場租金更低。」咖啡店老闆常泗泓坦言，店中放咖啡機的位置曾是魚池，再之前則是一個雞棚。他認為，菜市場與咖啡店結合，聽上去有種傳統與時尚的衝突，這也是店舖「出圈」的原因。但與逛菜市場一樣，喝咖啡也是一種生活日常，二者有著契合的氣質內核。 不僅是咖啡店，烤肉、日料、火鍋等品類商家都看到了菜市場的流量價值，紛紛入駐掘金。今年6月，重慶一菜市場烤肉店異軍突起；今年8月，江蘇常州一烤肉店搬進農貿市場，懷舊場景引來成批顧客，傳統菜市場迎來消費新場景。

對於餐飲店追逐市井風新場景，成都餐飲同業公會執行會長袁小然指出，隨著社區生活更加便捷，消費者餐飲需求日益多元，打卡菜市場成了年輕人追求性價比、新鮮食材和地道生活方式的新表達。雖然菜市場店舖租金低、客源穩定，但也存在環境衛生、食品安全和動火用火等問題，並非適合所有餐飲業態入駐。