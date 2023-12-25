快訊

等不及了嗎？ 蘋果2024年最令人期待的5款Apple新品

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

冷到懷疑人生！陸氣象台：12月中旬以來天氣異常複雜

聯合報／ 大陸中心／即時報導
受強冷空氣影響，山東多地連日出現持續大範圍降雪天氣。圖為12月21日，山東煙台街頭景象。（新華社）
受強冷空氣影響，山東多地連日出現持續大範圍降雪天氣。圖為12月21日，山東煙台街頭景象。（新華社）

近期不少人都冷到懷疑人生。據新京報報導，大陸中央氣象台表示，12月中旬以來，中國天氣形勢異常複雜，集中出現了寒潮、雨雪、低溫、冰凍等各類冬季災害性天氣。本月10日以來，大陸西北地區中東部、華北、黃淮、江淮等地累計降水量，更較常年同期偏多3倍以上。

報導稱，12月中旬以來，大陸多雨雪天氣。10-11日華北、黃淮及內蒙古中部偏南地區、陜西中北部、遼寧東部、吉林東南部等地出現中到大雪、局地暴雪；13-16日，長江中下游以北地區出現大範圍降雪、雨夾雪或雨轉雪天氣，山西東南部、河北中南部、河南中北部、山東西北部和半島等地出現暴雪或大暴雪。

18-19日，江淮、江南北部及山東半島、遼寧等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪、局地大雪；20-22日，山東半島北部再次出現暴雪或大暴雪，威海文登出現特大暴雪，20日20時至21日20時降雪量33.7毫米。

此外，貴州、湖南以及江西北部、安徽南部、湖北東部、河南中西部、山東西部、福建中部等地也出現凍雨。

報導稱，上述降水過程累計降水量大，並具有極端性。10-23日，大陸西北地區中東部、華北、黃淮、江淮等地累計降水量較常年同期偏多3倍以上。大陸全國共有275個國家氣象觀測站的日降水量突破12月歷史極值。

華北、黃淮等地則出現明顯積雪。受降雪天氣影響，北京南部、天津南部、河北中南部、山西大部、河南北部、山東北部和半島地區等地最大新增積雪深度有10-20厘米，山東半島局部地區甚至超過50厘米；其中，山東威海文登22日8時積雪深度達到74厘米，突破山東積雪深度歷史極值。

所幸未來一段時間，這種雨雪天氣將逐漸「收斂」。大陸中央氣象台預計，未來10天，中國大陸大部份地區降水稀少。北方地區的氣溫將於25日起轉為較常年同期偏高，南方大部份地區26日起逐步回升至接近常年同期或偏高。

12月中旬以來，大陸多地出現寒潮、雨雪等各類冬季災害性天氣。圖為河北石家莊民眾正在清理蔬菜溫室屋頂上的積雪。（新華社）
12月中旬以來，大陸多地出現寒潮、雨雪等各類冬季災害性天氣。圖為河北石家莊民眾正在清理蔬菜溫室屋頂上的積雪。（新華社）
大雪幾乎將山東威海停放在路邊的電動車和腳踏車整個淹沒。（法新社）
大雪幾乎將山東威海停放在路邊的電動車和腳踏車整個淹沒。（法新社）

暴雪 降雪

延伸閱讀

南投中寮7.7度 16縣市低溫特報 跨年元旦東北季風再增強

歷史性低溫席卷中國 河南部分地區暖氣停供

外資撤離 駐港總部創11年新低 只剩1336家

高山成銀色世界 雪山圈谷積雪達10公分

相關新聞

男子昏迷5年聽到周杰倫的歌 手指竟打起節拍

據山東《海報新聞》報導，大陸一名30歲年輕人因腦瘤昏迷不醒5年，並已住進安寧病房，但近日在聽到周杰倫的歌曲《雙節棍》後，...

雲南要求農村5桌以上聚餐10日前報備 民眾：喪事呢？

大陸再有地放政府推出擾民奇耙新規。雲南近日以食品衛生安全為由，要求農村集體聚餐5桌以上必須十天前申報備案管理，引發當地民...

人妻短影音刷到丈夫和其他女子婚照！驚揭另外有2妻3孩轉賬2千萬

《橙柿互動》報導，近日，杭州有名婦女在短影音偶然刷到丈夫和其他女子的結婚照，驚揭丈夫外面還有2個「妻子」及3個孩子，轉賬近500萬元（人民幣，約新台幣2千1百萬元，下同）。 當事人吳女士描述，她

冷到懷疑人生！陸氣象台：12月中旬以來天氣異常複雜

近期不少人都冷到懷疑人生。據新京報報導，大陸中央氣象台表示，12月中旬以來，中國天氣形勢異常複雜，集中出現了寒潮、雨雪、...

公開勸股民暫不入市後 劉紀鵬卸任政法大學金融院長

因曾發表不利陸股的相關言論，在大陸社交媒體被禁言的中國大陸知名財經學者劉紀鵬自稱，他已不再擔任中國政法大學資本金融研究院...

男子罹患腦瘤昏迷5年 病榻一聽周杰倫《雙節棍》手指竟打起節拍

遼寧大連1名罹患腦瘤的30歲男子，已昏迷不醒長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟著音樂打起節拍，引發網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。