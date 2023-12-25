冷到懷疑人生！陸氣象台：12月中旬以來天氣異常複雜

近期不少人都冷到懷疑人生。據新京報報導，大陸中央氣象台表示，12月中旬以來，中國天氣形勢異常複雜，集中出現了寒潮、雨雪、低溫、冰凍等各類冬季災害性天氣。本月10日以來，大陸西北地區中東部、華北、黃淮、江淮等地累計降水量，更較常年同期偏多3倍以上。

報導稱，12月中旬以來，大陸多雨雪天氣。10-11日華北、黃淮及內蒙古中部偏南地區、陜西中北部、遼寧東部、吉林東南部等地出現中到大雪、局地暴雪；13-16日，長江中下游以北地區出現大範圍降雪、雨夾雪或雨轉雪天氣，山西東南部、河北中南部、河南中北部、山東西北部和半島等地出現暴雪或大暴雪。

18-19日，江淮、江南北部及山東半島、遼寧等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪、局地大雪；20-22日，山東半島北部再次出現暴雪或大暴雪，威海文登出現特大暴雪，20日20時至21日20時降雪量33.7毫米。

此外，貴州、湖南以及江西北部、安徽南部、湖北東部、河南中西部、山東西部、福建中部等地也出現凍雨。

報導稱，上述降水過程累計降水量大，並具有極端性。10-23日，大陸西北地區中東部、華北、黃淮、江淮等地累計降水量較常年同期偏多3倍以上。大陸全國共有275個國家氣象觀測站的日降水量突破12月歷史極值。

華北、黃淮等地則出現明顯積雪。受降雪天氣影響，北京南部、天津南部、河北中南部、山西大部、河南北部、山東北部和半島地區等地最大新增積雪深度有10-20厘米，山東半島局部地區甚至超過50厘米；其中，山東威海文登22日8時積雪深度達到74厘米，突破山東積雪深度歷史極值。