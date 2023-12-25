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人妻短影音刷到丈夫和其他女子婚照！驚揭外有2妻3孩轉賬2千萬

香港01／ 撰文：許祺安
吳婦調查後發現，老公竟在外面還有2個妻子、3個小孩。示意圖／聯合報資料照片
吳婦調查後發現，老公竟在外面還有2個妻子、3個小孩。示意圖／聯合報資料照片

《橙柿互動》報導，近日，杭州有名婦女在短影音偶然刷到丈夫和其他女子的結婚照，驚揭丈夫外面還有2個「妻子」及3個孩子，轉賬近500萬元（人民幣，約新台幣2千1百萬元，下同）。

當事人吳女士描述，她偶然在短影音中刷到丈夫朱先生和其他女子的結婚照。隨後，她通過查看丈夫的手機網銀和支付寶交易記錄，發現諸多不明的轉賬記錄。吳女士遂委託律師起訴離婚、控告丈夫重婚罪，並通過訴訟向第三者追討朱先生贈與的財產。

在調查取證的過程中，吳女士發現朱先生在杭州蕭山與1女子朵朵舉辦婚禮並生下2個孩子，通過自己及員工賬戶向對方轉賬達400萬。此外，朱先生還在省外與另1女子辰辰辦過婚禮，生下1個孩子，向對方轉賬80多萬元。

在庭審過程中，吳女士要求朵朵返還夫妻共同財產並道歉，但對方堅持所有金錢來源是自己的合法收入，沒有私下接受過朱先生的贈與財物。最終，法庭宣判朱先生對朵朵的400萬款項贈與行為無效，應返還原配吳女士400萬元，同時駁回道歉的訴訟請求。

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文章授權轉載自《香港01》

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