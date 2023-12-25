八達嶺 開放1245公尺殘狀長城

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
八達嶺長城南城延長線秋景。圖／本報北京傳真
八達嶺長城南城延長線秋景。圖／本報北京傳真

全長1245公尺，從南七樓一直蜿蜒至南十六樓半。近日，北京八達嶺長城南城延長線對外開放。與此前已開放的八達嶺長城建築形態完整不同，這段長城在排除險情和病害後，保留了殘狀。開放採取少量、小規模、預約制、集體組織形式，主要開展戶外徒步、探險穿越、長城研學、旅拍等活動。

步入八達嶺長城景區，乘坐南線地面纜車抵達南四樓，沿著與大客流相反方向的便道走五分鐘，穿過便門登上南七樓，眼前豁然開朗。向南遠望，「之」字形長城橫臥山間，一路蜿蜒向遠方。這段長城位於八達嶺長城南城的延長線上，北接南六樓，向西南一直延伸到南十六樓半。

天氣晴好時，登上這段長城最高點、海拔842公尺的南十二樓，往北看可一覽八達嶺長城北城全貌，向東北則能看到青龍橋火車站「人」字形交會處，向東能看到八達嶺長城東段水關長城。秋天，還能看到八達嶺國家森林公園紅葉嶺，感受「層林盡染映雄關」的美景。

與八達嶺北城建築形態完整不同，這段長城保留了歲月洗禮留下的殘狀：兩側垛牆有的參差不齊，有的已消失不見；敵台有的中室頂部已坍塌，有的殘留著部分牆體；馬面、敵臺基座等保留狀態不一，盡顯滄桑。

在沒有垛牆的馬道兩側，都設有灰色護欄。這種護欄可移動，不會對文物本身產生損壞。但這種保護只能是有限度的保護，不適合大客流遊覽。因此，南七樓至南十六樓半採取有限度開放的形式，讓少量、小規模的遊客通過預約、集體組織的形式，走近和瞭解長城文化遺產。

「目前，這段長城主要以開展戶外徒步項目為主，接下來還將開展探險穿越、長城研學、旅拍等，讓遊客擁有鬆弛、舒適、知識性和體驗感兼具的長城遊覽體驗。」北京八達嶺龍騰文化發展有限公司副經理王興興說。

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