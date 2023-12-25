三星堆遺址 入選世界考古9大發現

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆遺址入選世界考古九大發現，圖為第五屆世界考古論壇現場。圖／本報四川德陽傳真
三星堆遺址入選世界考古九大發現，圖為第五屆世界考古論壇現場。圖／本報四川德陽傳真

日前在上海開幕的第五屆「世界考古論壇．上海」（SAF），「三星堆遺址—古蜀榮光和中華文明多元一體的見證」等9項考古發現，被授予第五屆世界考古論壇重大田野考古發現獎，三星堆遺址也成本屆論壇唯一獲獎的大陸考古遺址。

青銅殘片上的絲綢殘留物、龜背形網格狀具、頂尊跪坐人像……，2019年以來，位於四川德陽廣漢市的三星堆3至8號祭祀坑出土象牙、青銅器、金器、玉器等各類文物17000餘件，其中相對完整的器物4800件；祭祀坑年代基本確定，8座祭祀坑年代相當，大致在商代晚期至西周早期形成。祭祀坑埋藏文物從功能和性質來看，大致分為被祭祀物件、祭祀主持和參與者、祭祀現場的場景搭設以及祭品及盛放祭品的容器。琳瑯滿目的祭祀遺存，是古蜀文明的榮光，三星堆「再醒驚天下」。

本屆論壇由大陸中國社科院、上海市政府主辦，以「氣候變化考古與社會可持續發展」為主題，旨在評選和表彰過去4年全球範圍內的重大考古發現和研究成果。論壇共收到來自47個不同國家的138項提名，其中131項符合世界考古論壇獎的推薦和評選標準。來自40多個國家的世界考古論壇通訊委員層層評審，最終評出9項重大田野考古發現獎和10項重大考古研究獎。

考古 遺址 上海

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