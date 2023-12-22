請婚假被拒！他執意回家卻「遭解僱」 法院判公司賠20萬元

上海一名男子想利用國慶假期回老家辦婚禮，2個月內2次向公司申請婚假都未獲准，雙方多次協調後仍無法達成共識，男子最終執意回家辦婚禮，卻遭公司以曠職5日為由解僱，讓他憤而提告。法院審理後，判公司應賠償他人民幣4.6萬元（約為新台幣20萬元）。

根據《九派新聞》12月21日報導，這名男子小鐘（化名）想在國慶連假休假，回老家辦婚禮，向公司提出2次請求都未獲准許。公司稱，國慶期間為旺季，以經營狀況考量為由拒絕小鐘的婚假申請，並建議他換時間請假。

但小鐘表示，先前已調整過一次婚期，這次不便再做調整，並詢問是否能請事假。公司對此卻沒有回覆，而是發布了「連續曠職3天或一年內累計曠職5天」立即辭退的《考勤管理辦法》。多次協調未果，小鐘最後決意如期回老家舉辦婚禮。

然而公司認定小鐘曠職5天，嚴重違反公司的規章制度，於10月7日解除與他的勞動合約，「你已3日沒有到公司上班，也未獲得公司批准休假，公司視為曠工處理⋯⋯逾期未上班將按照公司規定與你解除勞動合同，一切後果自負！」小鐘為此提起勞動爭議仲裁，要求公司支付違法解除勞動合約賠償金，接著又向法院提起訴訟。

近日，上海法院終結此案，判定公司對小鐘的請假申請以及後續未上班所作的懲戒過度，欠缺合法、合理、正當性，構成違法解除，判公司因違法解除勞動合約，須支付小鐘賠償金人民幣4.6萬元。