有錢人、外國人都跑了？ 醫見上海機場「超空畫面」看傻：還提前起飛

「真是難以置信！」婦產科醫師鄭丞傑日前在上海虹橋機場捕捉到空蕩蕩的畫面，直呼明明再過一個半小時就要飛了，怎麼人那麼少。他將此事告訴上海台商好友們，他們表示，上海已有不少外國人搬走，本地的有錢人也是紛紛在「潤（Run）」，不過也有網友補充，應該是和部分班機移到浦東機場去有關。

鄭丞傑16日在臉書發文，貼出13日下午6點的上海虹橋機場第一航廈，「我報到的時候真的嚇一大跳，再過一個半小時飛機就要起飛了，怎麼這麼少人？」他甚至遇到人生第一次飛機提前起飛，比表定早將近半小時抵達松山機場，「起飛的時候停機坪和跑道上也沒有幾架飛機，難道這麼早後面就沒有班機了嗎？」

鄭丞傑表示，這次他去上海50小時匆匆來回，大部分的時間都待在醫院，裡面並不強制民眾戴口罩，所以早就解封了，但是街道上行人不像疫情之前那麼多，許多商店都是門可羅雀。鄭丞傑也將機場空蕩蕩的照片傳給上海的台商朋友們，他們都說這是目前的常態，豪宅別墅區外國人幾乎都搬光了，本地的有錢人也是紛紛在「潤（Run）」，「真是不勝唏噓」。

網友紛紛表示，「這是目前上海的現狀沒錯，家人長居在上海，也就是說各行各業都非常的蕭條」、「上個月在北京首都機場也差不多，國際航線出境大廳店家都歇業，剩下一間肯德基和星巴克，龍騰貴賓室剩泡麵，慘」、「提早起飛和降落真的是少見，與我近月以來，往來歐美都是因滿載延宕起飛、追趕飛機下度過，相差甚遠」。

不過也有許多熱心網友補充，「虹橋飛的班機不多，都得跑到很遠的浦東機場，所以虹橋機場人很少，但下一站虹橋高鐵站就人多到懷疑人生」、「自從浦東機場開始營運後，虹橋機場的國際航班幾乎都移到浦東機場了，而虹橋機場就主攻國內航線、浦東機場吃不下的國際航線及港澳台航線，若你從浦東機場回台的話，那景像就完全不一樣了」、「我上星期在浦東機場人多的很，外灘還是有很多外國人和朋友在飲酒消費，聖誕市集的消費也不低的，都滿街是人在排隊喔」。

鄭丞傑對此也回應「感謝說明」，但還是希望虹橋機場可以恢復過去的榮景，畢竟虹橋飛台北松山實在方便多了，未來兩岸恢復旅遊交流之後，虹橋應該還是一個非常重要的門戶，甚至如果可以有高雄和虹橋對飛的班機，應該更加有利於兩岸的交流。

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