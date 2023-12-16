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影／金門持續刮強風小三通全天停航 3千多名旅客受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通暫時停航，金門縣觀光處副處長董雲馨、金門縣港務處長許嘉興兩人也到場瞭解情況，並協助安撫旅客的情緒。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通暫時停航，金門縣觀光處副處長董雲馨、金門縣港務處長許嘉興兩人也到場瞭解情況，並協助安撫旅客的情緒。記者蔡家蓁／攝影

東北季風持續增強，中央氣象署對金門等地區發布陸上強風特報。金門縣港務處繼一早宣布中午前小三通暫時停航，在中午11點又宣布全天停航，總計取消往返廈門五通、泉州石井碼頭共9班18航次，有3千多人行程受影響。目前預估明天的風力也很強，港務處表示，要等明早跟陸方開會後才能決定。

金門縣港務處長許嘉興表示，今天上午的風浪真的很大，在8點左右水頭碼頭測到的瞬間陣風到8級，經與陸方協商，廈門到金門的小三通航線從8點起到中午，暫時停航，沒想到後來風力沒減弱，風速起起落落，不穩定，經與廈門交管討論研商後，在中午11點正式宣布全日停航。

因是周末假日，水頭碼頭一早就擠滿等待搭乘小三通的旅客，還有不少參加進香團的民眾，連神明都放在桌上一起等待小三通開航，現場一度有500多人在場痴痴的等，但最後還是宣布停航。金門縣觀光處副處長董雲馨、金門縣港務處長許嘉興兩人也到場瞭解情況，並協助安撫旅客的情緒。

一早到場候船的王小姐說，她本來要搭乘9點往五通的航班，沒想到一到場，卻發現因為風大停航，本來以為到中午可能會開航，沒想到後來又宣布整天停航，嚴重影響她後續的行程安排。

陳小姐也表示，她一早從台灣搭7點多的班機，8點多抵達金門，本來想說可以直接銜接小三通，但計畫趕不上變化，看來只能在金門多停留一天，等明天天氣好轉，再去搭船。

據了解，這兩天都是強風特報，不時颳起強陣風，提醒有意搭小三通的民眾要注意一下，隨時留意開航情況，以免白跑一趟。

金門縣港務處長許嘉興表示，金廈小三通航線，因為中午左右風速起起落落，經與廈門交管討論研商後，在中午11點正式宣布全日停航。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處長許嘉興表示，金廈小三通航線，因為中午左右風速起起落落，經與廈門交管討論研商後，在中午11點正式宣布全日停航。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通在今天上午暫時停航，現場擠滿等待開航的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通在今天上午暫時停航，現場擠滿等待開航的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通在今天上午暫時停航，有參加進香團的民眾將神明擺在桌上，陪他們一起等待開航。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通在今天上午暫時停航，有參加進香團的民眾將神明擺在桌上，陪他們一起等待開航。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通航線，因為颳強風加上風速起起落落，在中午11點正式宣布全日停航，圖為售票處用跑馬燈提醒旅客。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通航線，因為颳強風加上風速起起落落，在中午11點正式宣布全日停航，圖為售票處用跑馬燈提醒旅客。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 碼頭

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