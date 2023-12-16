北京地鐵驚魂後 上海地鐵啟動「禦冬」模式保乘客安全

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海地鐵於12月15日在其微信公眾號表示，應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵全力以赴做好軌道交通防寒抗凍各項準備工作，降低極端天氣對地鐵運營和新線建設的影響，確保乘客出行安全有序。（圖／取自上海地鐵微信公眾號）
上海地鐵於12月15日在其微信公眾號表示，應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵全力以赴做好軌道交通防寒抗凍各項準備工作，降低極端天氣對地鐵運營和新線建設的影響，確保乘客出行安全有序。（圖／取自上海地鐵微信公眾號）

由於受強烈冷空氣影響，上海預計在接下來一周將出現6度或零下低溫，加上北京地鐵昌平線14日晚發生列車追撞意外，上海地鐵不敢大意。上海地鐵12月15日表示，為因應寒流、強風等災害天氣，已著手進行軌道交通防寒抗凍各項準備，竭力降低極端天氣對地鐵網絡營運可能造成的影響。

據上海地鐵微信公眾號「上海地鐵shmetro」15日消息，上海地鐵表示，該地鐵網絡營運調度指揮中心緊密關注氣象變化趨勢，並加強與當地氣象部門、交通主管部門的溝通對接，做好第一時間發布針對冰凍雨雪災害訊息預警，以及配套應急預案的隨時響應啟動工作。

上海地鐵強調，各線路控制中心也嚴密監控列車運行以及設施設備的運作狀態，特別是地面、高架線路等易受天氣影響的區段。「一旦發現異常狀況，及時做好緊急搶修、行車組織、客流管控等計畫措施，確保營運安全有序。」

上海地鐵提到，其地鐵全線網各車站檢修班組根據防寒防凍期間的工作要求，加大對設施設備的檢查和保溫措施，確保乘客在極端天氣下的出行安全。並稱，每天運作開始前，車站人員都會進行全面巡視，確保設備在低於0度低溫或雨雪情況下正常運作。在運作結束後，也會車站對出入口的結冰情況進行檢查，並在隔天運作前進行複查，確保及時清除結冰、冰霜。

此外，為防止道岔失靈等情況發生，上海地鐵稱，已在有岔高架站提前做好道岔保養工作，對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。同時，各車站加強設備巡視檢查及用電安全工作，特別是對戶外燈箱廣告牌、站台門等特殊薄弱環節設備，提前採取預防修措施。另外，各車站也對防寒防凍物資進行清點檢查，以提升應對突發情況時車站的響應和處置速度，保障乘客通行效率。

同時，上海地鐵指，在車輛維護上，工作人員對關鍵設備提前預熱，並對空調系統加強維修。透過即時監控，確保行車設備處於最佳狀態，並採取必要的除雪除冰措施，保障列車冬季運轉的穩定性。而供電系統維護團隊增加關鍵設備如接觸網、變電站的不間斷電源和緊急電源等的巡檢，依季節變化調整維護措施，及時預防和解決由低溫所引發的設備問題。

另，通訊訊號維護團隊加強對關鍵營運設施的保養，如軌道電路箱、訊號設備等，增加檢查頻率，針對天氣變化及時調整設備參數，確保訊號系統的準確性和可靠性。

上海地鐵還指出，為保障冬季地鐵建設的安全生產工作，該公司加強冬季安全生產管理控制，並全面進行冬季施工安全生產隱患排查整治工作，強化危險工程的安全管控。重點檢查現場設施和設備的管理，加強設備的檢測、維修和保養工作，以確保冬季施工機械的安全運作。

為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。（圖／取自上海地鐵微信公眾號）
為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。（圖／取自上海地鐵微信公眾號）

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