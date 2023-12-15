慢節奏旅遊興起 長江遊輪業疫後漸復甦

總長近150米、載著數百名遊客的「長江叁號」遊輪近日從武漢起航，開往重慶，開啟八天七晚的「慢遊長江」之旅。這是疫情後，長江航運「國家隊」長航集團再次開通長江中游遊輪業務，將長江遊輪航線範圍從宜昌至重慶段擴展至武漢至重慶段。

新華社報導，中國旅遊研究院院長戴斌說，今年以來，旅遊供應鏈得到了全面修補，旅遊經濟保持了量的預期增長和質的有效提升，預計2024年國內旅遊和國民休閒將轉入繁榮發展的新階段。

業內人士認為，旅遊業快速回暖的同時，旅遊形態也在悄然發生變化，愈來愈多的人希望在旅遊過程中，讓腳步和思想慢下來，選擇慢節奏旅遊。

作為長江文旅中「慢生活」「慢旅遊」的出行工具，集行、遊、食、住、購、娛于一體的長江遊輪備受遊客青睞。

據介紹，今年1至10月，長江遊輪完成遊客接待量118萬人，較2019年同期增長22%。前不久，「長江三峽旅遊產品」入選中國第一批交通運輸與旅遊融合發展十佳案例名單。

長航集團重慶長江輪船有限公司副總經理陳錫龍說，「長江叁號」是疫情期間大陸國內開工建造的中國內河新一代高端豪華遊輪。2022年首航以來，「長江叁號」僅局限于宜昌和重慶之間，現在漢渝航線開通後，可進一步貫穿融合武漢和重慶之間的文旅資源，滿足遊客「慢遊長江」的需求。

順江而上，武漢黃鶴樓、湖南岳陽樓、荊州古城、長江三峽、奉節白帝城等多個沿江景點串珠成鏈。重慶長江輪船公司市場營銷中心總經理楊志剛說，沿途不僅有長江自然風光、地方地標景點，還有文化領域專家開展交流活動，分享解讀沿江歷史文化，廣大遊客既可盡情享受兩岸美景，又可感悟巴楚文化、聆聽三國故事。