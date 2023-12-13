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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

好大官威！收工資漏說「一句話」 被斥無禮、誇張反擊老闆

香港01／ 撰文：桃樂斯
內地有打工仔收到公司工資時，因沒有向上司表示感謝，惹來對方不滿，指責他不禮貌。示意圖/ingimage
內地有打工仔收到公司工資時，因沒有向上司表示感謝，惹來對方不滿，指責他不禮貌。示意圖/ingimage

這樣的上司未免太大官威了吧！內地有打工仔收到公司工資時，因沒有向上司表示感謝，惹來對方不滿，指責他不禮貌。他不忿反問「我上一天班，應該給我說謝謝吧？」，豈料上司竟稱「上班不是你應該做的事嗎？」，多番爭拗讓他幾乎崩潰，最終決定「認錯」，向上司表示「我錯了，我現在就去死」，嚇得對方終於閉嘴。網友力撐發文者既沒白拿工資，就不用卑微向對方致謝，更質疑很多員工付出的努力和創造的價值都比他實際領到的工資多，因此根本不用和公司或老闆上司道謝。

「無語啊，拿個工資還得說謝謝……要不要再給你磕一個（頭）啊？」該打工仔在微博「愛吃魚腥草的主任」投稿，指他拿到公司發放的工資時，被上司要求說「謝謝」。從對話截圖所示，發文者收到工資後，因為只回覆「收到」而惹來對方不滿，上司直接批評發文者「你們領工資都不說一聲謝謝嗎？最基本的禮貌」。發文者不忿無故被罵，反問「我上一天班，應該給我說謝謝吧？最基本的禮貌，打卡機都知道說聲謝謝」。

不料上司理直氣壯稱「你上班不是你應該做的事嗎」，讓發文者抓住機會反嗆「那工資不是我應該拿的嗎？」。上司眼見說不過發文者，便教訓他出社會工作，應該要有更高情商，發文者忍無可忍，激動向對方「認錯」：「我錯了，我應該去死，我現在就去死，我現在就從天台跳下去。」此話嚇到原本不依不饒的上司馬上打電話給他，只是被正在氣頭上的他拒絕接聽。

大多網友看過對話都力撐發文者反擊方式，表示「千萬別逼打工人發瘋」，認為打工仔不是白拿工資，「我勞動所得憑什麼說謝謝，除非你直接給錢」、「上班累死沒在你跟前發瘋已經很不錯」、「不就是個替老闆發工資的主管，還把自己當老闆了」、「官不大官癮挺大」；亦有人指出「大部分員工創造的價值比領到的工資多啊」。

不過有人留意到發文者和上司疑似以私人戶口作轉賬，故猜測他於小公司工作，「不納公司稅是吧？」，並指出大公司就不會有此情況。同時有好老闆將心比心稱，老闆和員工講求相互付出，沒有誰特別高尚，「我很感激我的工人，雖然我給他們開工資，但沒有工人的成就，我也幹不了一番事業；我的工人也感激我，因為沒有老闆幹事業的心，他們需要地裡刨吃，我們應該是互相成就的人，所以互相感激」。

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文章授權轉載自《香港01》

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