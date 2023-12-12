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全球只剩1.7萬隻的「高原神鳥」黑頸鶴 在四川被煮來吃

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為12月8日於西藏拉薩雪山前所拍攝到的黑頸鶴。（新華社）
圖為12月8日於西藏拉薩雪山前所拍攝到的黑頸鶴。（新華社）

上海《東方網》引述來自四川涼山警方的消息指出，當地警方日前查獲，有「高原神鳥」之稱的黑頸鶴，竟在當地遭一名男子獵殺並準備烹煮來吃。央視新聞指出，據調查，目前全世界黑頸鶴總數在1.7萬隻左右，絕大多數生活在中國境內。

報導稱，四川涼山警方近日接到北京林業大學生態與自然保護學院黑頸鶴遷徒生態學研究所報警電話，稱一隻綁有追蹤器的黑頸鶴在當地處於「靜止」狀態，請求調查。警方最後查獲，這隻黑頸鶴已遭當地一名男子捕殺，正準備煮來吃。

男子供稱，案發當晚，他在回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，便將其抓住，捂死後帶回家中烹食。男子隨後被以涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

央視新聞指出，黑頸鶴是世界上唯一一種生長繁殖在高原的鶴類，是中國大陸的國家一級保護動物，被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》。黑頸鶴的繁殖地主要分布在四川、青海、甘肅、新疆、西藏等地的高寒草甸沼澤地、湖泊河流等濕地環境。

黑頸鶴一雌一雄組成家庭，每年5月至7月是繁殖期，通常一對黑頸鶴一年產一至兩枚卵，大約在6月上旬，孵化的幼鶴便會出殼。幼鶴生長速度很快，它們必須在冬天到來之前學會飛行，跟隨父母飛往越冬地。

西藏雅魯藏布江中游河谷、雲南大山包、貴州威寧草海等地，都是黑頸鶴重要的越冬地。

黑頸鶴體態優美，頭頸部呈黑色，胸部、腹部均呈白色，翅膀有黑有白，飛羽和尾羽則為黑色。（新華社）
黑頸鶴體態優美，頭頸部呈黑色，胸部、腹部均呈白色，翅膀有黑有白，飛羽和尾羽則為黑色。（新華社）
一隻黑頸鶴近日在四川遭人捕殺準備烹煮來吃。（圖／取自《東方網》）
一隻黑頸鶴近日在四川遭人捕殺準備烹煮來吃。（圖／取自《東方網》）

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